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▲盧秀燕今宣布國中小免費營養午餐再度加碼。（圖／台中市政府提供，2026.05.25）

台中市長盧秀燕宣布國中小營養午餐免費，從今年初被譏「蔣萬安講才要聽」，到今天二度加碼，將各界喊甚久的私立國中小學童納人，再度被質疑「跟著陳其邁走」。民進黨立委何欣純指出，自己早在今年初便公開宣示「營養午餐免費不該分公私立孩子」，並納入政見，政治人物不該為了比拚網路聲量或政治利益，猶豫盤算不作為，什麼都慢半拍，她並酸「盧秀燕做不足的，也不用期待江啟臣。」台中市免費國中小營養午餐政策，從今年一月的只納入公立國中小學生，到二月加碼國小到高中的弱勢學生，今（25）日再宣布納入2.5萬名私立國中小學生。屢遭民進黨批評，先是1月初被民進黨市議員林德宇開酸，之前藍綠白市議員都建議過，盧秀燕一概找藉口推託，當台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費，盧秀燕馬上改口，「難道一個好的政策，市民建議盧秀燕不聽，一定要蔣萬安講才有用嗎？」當時國民黨團書記長李中強調，市府補助應兼顧公平性與全面性，要求擴大補助範圍至所有公私立國中小及高中職學生的營養午餐。多位藍綠白議員也主張，私立學校不等於貴族學校，尤其很多孩子是因特殊才能就讀私校，不該被排擠在外，盧秀燕遂於2月24日宣布擴大納入私立國中小與公私立高中職經濟弱勢學生，對於新增的預算缺口，她同時喊話賴政府，盡快依法實施國民黨版《財劃法》、將原該屬於地方的經費金額撥給各級地方政府。被市議會民進黨團總召周永鴻批評「自己請客卻要中央買單」。明明支應午餐經費綽綽有餘，盧秀燕得了便宜還賣乖，企圖將財政責任甩鍋給中央。盧秀燕今天宣布納入私立國中小學生，由於高雄市長陳其邁昨天才宣布將私中小列入補助，盧秀燕再被質疑「跟著陳其邁走」。民進黨提名市長參選人何欣純也在社群發文，表示早在今年初她就主張「營養午餐免費不該分公私立孩子」，並納入政見，今天盧市府終於鬆口宣布，她表示肯定與支持，但也不忘諷刺，盧秀燕先跟風蔣萬安，又緊追陳其邁，她雖然還不是市長，「但我知道市長該做什麼」。何欣純說，用心照顧市民，就是市長唯一要考量的事，而非為了比拚自己的網路聲量或政治利益，猶豫盤算不作為，什麼都慢半拍！她表示「盧市長不做的、或是做不足的，也不用期待江啟臣，就由何欣純來做」！