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2025-2026 賽季NBA 西區決賽第四戰今（25）日繼續在聖安東尼奧馬刺主場舉行，背水一戰的馬刺終場以103：82痛擊雷霆，順利將大比分扳成2：2平手。而奧克拉荷馬雷霆的球迷或許正經受著一個令人不安的巨大疑問：那個在例行賽場均轟下31.1分、投籃命中率高達55.3%的例行賽MVP「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），為什麼今日G4在面對馬刺時彷彿換了一個人？西區決賽前四戰，這位連續第二年加冕例行賽MVP的超級巨星場均僅得24.8分，投籃命中率驟降至39.1%，與他例行賽的高效表現相比出現了斷崖式下滑。本賽季他才剛剛成為NBA歷史上首位單賽季場均得分超過30分且投籃命中率超過50%的後衛，這種效率極其罕見。更令人意外的是，G4卻成為了亞歷山大的低谷之戰，全場15投僅6中，三分外線1投0中僅得19分，正負值低到只有-18，最終雷霆以82：103慘敗，進攻端徹底崩盤。事實上，回顧整個系列賽，亞歷山大的掙扎並非偶然。G1雖然送出 12 次助攻，但他23投僅7中；G3 雖然砍下26分，但17投6中的效率依然難言理想。四場比賽下來，他場均出手21.3次卻僅能命中8.3球，背後核心原因正是馬刺教練米奇·約翰遜（Mitch Johnson）針對性的防守策略。面對這位聯盟最難防守的擋拆持球人，馬刺選擇了最具身體對抗性的防守方式：由文班亞馬與替補內線輪流護框，主戰控衛福克斯與身材高大的卡斯特在外線瘋狂延誤亞歷山大的起速，甚至不惜在他突破時直接實施雙人夾擊。這種策略在G4收到奇效，亞歷山大出現4次失誤且出球選擇受限，而雷霆其他射手群——以賽亞·喬（Isaiah Joe）、威金斯（Aaron Wiggins）——完全無法懲罰馬刺的包夾，這讓雷霆團隊投籃命中率慘跌至33%，三分球命中率更連20%都不到。雷霆二當家傑倫·威廉姆斯（Jalen Williams）的缺陣無疑讓問題雪上加霜。自G2左腿筋受傷後他便一直高掛免戰牌，少了這位場均20分的得分手分擔壓力，馬刺得以將全部防守資源毫無保留地傾斜到亞歷山大一人身上，雷霆的持球創造點驟減，進攻體系運轉頓時陷入滯澀。然而，將所有問題歸咎於隊友缺陣或對手防守，對這位兩屆MVP而言顯然不夠公平。SGA在西決所面臨的困境，某種程度上也折射出他個人打法在高強度季後賽中的巨大挑戰。當身體對抗提升、裁判尺度收緊、突破空間被天賦怪獸文班亞馬完全壓縮時，他那極度依賴節奏變化和中距離急停、買犯的打法，能否繼續維持例行賽級別的效率？在G4中，他的罰球數從G3的12次驟降至4次，這既是馬刺防守的成功，也是亞歷山大自身調整不足、過度陷入單打的體現。回顧歷史，偉大得分手都曾在季後賽遭遇過類似瓶頸。麥可·喬丹（Michael Jordan）在1988年遭遇活塞「壞孩子軍團」的圍剿，科比·布萊恩（Kobe Bryant）在2004年總決賽面對活塞鐵桶陣同樣舉步維艱，但最終他們都找到了破解之道並破繭成蝶。現在，輪到亞歷山大在歷史地位的十字路口證明自己了。值得慶幸的是，衛冕軍雷霆仍然擁有主場優勢，系列賽接下來的三場比賽中有兩場將在奧克拉荷馬進行。況且馬刺也並非毫無破綻，其年輕主控卡斯特（Stephon Castle）在前四戰送出助攻之餘也有多次失誤，馬刺的整體進攻發起依然不夠穩定。問題的關鍵在於：亞歷山大能否在即將到來的G5做出強勢回應？他是會調整自己的進攻方式，更多利用無球跑動和快節奏跳投來規避馬刺的夾擊？還是能重新找回例行賽那種予取予求的超級巨星狀態？這場天王山之戰，將是決定雷霆衛冕之路命運的終極考驗。