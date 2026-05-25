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承認政治立場分歧 老戰友

強調「不在其位、不謀其政」

「是非與失智無關」 王世堅表態相信馬英九說法

前總統馬英九日前痛批基金會前執行長蕭旭岑是「貪污犯」，今（25）日更召開記者會，公開蕭手捧「一疊現金」的畫面，使整起事件持續升溫。對此，民進黨立委王世堅表示，雖然與馬英九分屬不同政黨、政治立場迥異，但仍期盼對方「早日康復、身體健康」；面對馬英九基金會的相關爭議，他也強調，相信馬英九的說法。王世堅今（25）日在立法院受訪時表示，平時與馬英九並無私下互動，除非透過新聞得知相關消息，否則不會特別關心彼此近況。他強調，馬英九曾擔任台灣總統，「曾經為我們台灣貢獻那麼多」，因此仍會給予基本的祝福。不過，王世堅也坦言，自己長期對馬英九部分政治路線有所保留，尤其過去執政期間對中國政策的傾向，始終讓他存有芥蒂。但他也直言，馬英九已卸任公職，「不在其位、不謀其政」，應回歸個人角色。王世堅更透露，自己與馬英九其實「曾是老戰友」，在馬擔任台北市長與總統期間，他都站在監督立場提出批評。王世堅認為，不論過去做得好、做得不好，「我想就讓他留在大家的回憶當中就好」。針對外界關注馬英九健康狀況，王世堅則回應，有聽聞對方近來身體「確實不怎麼好」，但也感嘆年紀增長後健康問題難以避免。他也指出，馬英九仍持續為基金會爭議發聲，顯示對事件相當重視，「我認為這個是好的，我祝福他」。「是非對錯其實跟失智無關。」王世堅提到，年紀增長確實可能出現健忘情況，但不等於失去判斷能力，他比較傾向相信馬英九本人的說法，認為其應該清楚基金會內部狀況，一定是發現異狀才會提出質疑。王世堅也認為，社會大眾應支持馬英九把事情說清楚、查明真相。