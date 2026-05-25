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▲周湯豪頂著星二代光環出道，曾受到質疑、酸民攻擊，等了15年才入圍金曲歌王的他，坦言早已習慣等待，只希望音樂作品讓更多人聽到。（圖／周湯豪臉書）

歌手周湯豪出道15年，首度以專輯《LOVE RAGE HOPE》入圍本屆金曲獎「最佳華語男歌手獎」，近日受訪時他坦言早已習慣等待，「（入圍）來得早或晚都好，只希望讓更多人聽到。」身為藝人比莉的兒子，周湯豪不僅曾因星二代身分被酸是「媽寶」，19歲時媽媽罹癌，他的生活也出現巨變，坦言那是人生中非常艱難的一段日子，當時更恨透自己為何不夠有能力。周湯豪頂著星二代光環出道，曾受到質疑、酸民攻擊，出道15年首度入圍金曲歌王，日前他出席hito流行音樂獎時，直言這些年經歷許多，早已習慣等待，被問到是否覺得太晚才入圍？周湯豪表示：「來得早或晚都好，只希望讓更多人聽到。」周湯豪透露得知入圍當下，包括媽媽比莉、經紀人全都激動爆哭，他說著說著突然哽咽說：「我一直以來都以『沒事，我繼續努力』的狀態度過很長的時間，所以我好像習慣這樣的心態去面對這一切。」事實上，周湯豪這一路走來相當不容易，2007年媽媽比莉確診罹患淋巴癌，當時年僅 19 歲的周湯豪一度全面停工，全心全意照顧媽媽。事後，周湯豪回憶起這段過往，直言「我是星二代，不是富二代」，年紀輕輕的他，一夕間必須扛起家裡的生計，還必須面對可能失去唯一的親人的恐懼，他表示：「那是我人生中非常艱難的一段日子，家裡沒有其他大人，叫天天不靈，我記得當時我恨透自己為什麼不夠能力。」而媽媽能順利康復，周湯豪直呼這已是他最大的幸福。周湯豪曾被酸是「媽寶」，而他也高EQ回應：「我是很媽寶，媽媽就是寶。」如今的他也用音樂向大家證明自己的實力。入圍金曲獎對他來說是很大的鼓勵，他認為：「能入圍就已經得獎了，做音樂真的不容易，這麽多年能一直做下去，然後還有一個獎項給你鼓勵。」與媽媽感情深厚的他，被問到典禮當天是否會與比莉姐一起走紅毯？對此周湯豪賣關子說：「這個大家要期待一下。」不管是一起登場的嘉賓還是服裝都讓人會是驚喜。