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男團SUPER JUNIOR（SJ）成員崔始源出道多年來，不只因為富二代形象掀起許多關注，他的信仰也成為了粉絲關注重點之一，始源一直以來都是基督新教的信徒，他總是會抽空前往教會禮拜，還在會社群分享自己的讀經日常。近日，一名粉絲在社群分享自己參加簽售會的影片，因為鄰近生日所以想要請始源給自己生日祝福，始源先超真誠的說了「生日快樂」後，突然話鋒一轉問粉絲：「你是基督徒嗎？」讓粉絲滿臉問號，影片曝光後瞬間掀起熱議。一名粉絲在社群分享自己參加SUPER JUNIOR簽售會的影片，「本來只是想要一個很有福氣的祝福，小馬（始源）突然問我是不是基督教徒的時候，腦袋真的有當機，回過頭來看好好笑hhh。」影片中粉絲跟始源說，「下週就是我生日了，可以祝我生日快樂嗎？」始源聽完馬上抬頭用超真誠的表情說了：「Happy Birthday！Happy Birthday！」語氣真摯到網友本人都憋不住笑了出來。沒想到下一秒，始源突然雙眼發光問了粉絲：「你是基督教徒嗎？」粉絲搖頭後，始源還沮喪地說：「妳居然不是，他在天上看著妳，妳應該找到自己，就會有一條屬於妳的路，他會一直照顧妳、指引妳。」讓粉絲當下有些無助，心中大喊：「救救我！」最後粉絲打斷了始源的福音，跟他說了「我們下次馬尼拉再見吧！」充滿上帝光環的一次對話才結束，影片曝光後瞬間掀起網友熱議，「在簽售現場傳教」、「真的覺得他不當偶像就是在路上傳福音」、「不可能簽售傳教欸」、「不愧是來台灣除了衝鼎王，還會去做禮拜的那個男人。」根據了解，始源會詢問粉絲是否為基督徒的原因為，在教徒的信念中，他們會認為認識耶穌是最珍貴的禮物，因此才希望粉絲能夠收到這份無比至上的禮物。