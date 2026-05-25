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曾經的第一家庭 如今難堪攤在陽光下

批鄭麗文護將心切但態度語氣、偏袒

清廉和失智分開理解 應給馬英九一個真相

馬英九基金會風暴越演越烈，前國安會秘書長、馬英九重量級親信金溥聰今（25）日在記者會公布前基金會執行長蕭旭岑手捧現金的照片，但並未多談馬英九健康狀況。蕭旭岑則稱，會對意圖傷害他的人採取法律途徑。針對整起事件，媒體人李艷秋直言，此事件的焦點已經從蕭旭岑是否侵吞捐款，轉向聚焦馬英九健康問題，而馬家人申請輔助宣告，等同削弱馬英九的指控可信度，也讓外界看見馬家內部難堪的狀況，失智家庭應被體諒，但馬英九是否生病與蕭旭岑、王光慈是否涉財務問題應分開處理，既然馬英九重視清廉，就應給他真相。李艷秋23日發文慨歎，現在的討論已經嚴重偏離是否侵吞捐款的問題，以一名旁觀者看整件事，有幾點感槪：馬前總統拼命證實自己沒有失智，他的家人拼命證實他有病。她們或許不得已，但也等同宣告馬英九自此以後，就是個失智病人，大家不要在意，也不要相信他的言行。難道家人之間沒有緩和一點的作法，ㄧ定要搞到讓法院宣告馬英九失智嗎？李艷秋認為，馬家人不知有沒有對失智多做了解，經此事件，馬英九對外活動及友人互動勢必大幅減少，與社會隔絕脱節。少了外界刺激，對失智者並非好事，生病的人會衰退更快。再者，馬英九不知親人發公開信，代表親人間已經不再溝通，甚至連中間人都沒有，很難想像曾經的第一家庭，會在這樣難堪的情況下，讓國人看到他們的家況。另外，李艷秋更認為，3人調查小組的調查結果已經沒有公信力了，拖這麼久，還有諸多關係人未約詢，成日和馬辦互槓互嗆。蕭旭岑有沒有侵吞台商捐款是基金會自己的事，有沒有結果大家已經不在乎了。李艷秋更批評，國民黨的反應也讓人感慨，黨主席鄭麗文在內部訓練中直指馬總統身體狀況很差，要馬家人把他帶回家，不要再上新聞了。可以理解蕭旭岑是她與對岸溝通的重臣，不希望馬英九傷害她的愛將，但是叫馬家人帶馬英九回家，下ㄧ句沒説出口的就是「不要讓他亂鬧啦！」這樣的口氣輕蔑又輕浮，不適合一個最大黨主席的格局；至於她的副主席有沒有捲入財務問題，看她偏袒的態度，民眾應該也不會從她這裡得到答案。李艷秋最後也提及，她曾照顧失智家人長達12年，每個失智者的家庭都有一段痛苦辛酸的故事，馬前總統的情況，引起許多失智家庭的共鳴與關切，他們需要的是體諒與寬厚，外界的冷言冷語及幸災樂禍可免矣。給馬前總統祝福，為馬家人加油，也無聊地提醒一句，既然馬英九如此在意清廉，就給他真相吧！他有沒有生病和蕭王二人有沒有財務問題，是2件事。