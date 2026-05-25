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台股今（25日）收盤上漲1,376.43點，漲幅3.26%，終場以43,644.4點作收，創下歷史新高。日本日經指數今日也同步創下新高，首度突破65,000點大關，一度飆漲兩千點，最終收漲1819點。被動元件族群表現搶眼，鋁質電容大廠日本佳美工(Nippon Chemi-con)單日狂漲20%直接漲停鎖住。日本日經指數周一早盤大漲，一度大漲超過2000點，首度突破65,000點大關，最終收在65158點；東證指數（TOPIX）收盤上漲50點至3942點，創盤中新高。NHK報導，股價上漲主要是由於人們普遍認為美國和伊朗之間的談判正在朝著結束敵對狀態的方向發展，以及對人工智慧市場擴張的持續看好預期，導致科技股相關股票的買單激增。報導引述市場人士看法認為，東京股市科技股持續受到買盤追捧，連續三個交易日漲幅超過1500日元，一些人指出市場過熱。此外，儘管日經平均指數今日上漲，但超過半數的股票下跌，這或許反映了部分投資者的謹慎態度。今日日本股市表現最為搶眼的仍在被動元件族群，日本佳美工單日狂漲20.8%以漲停收盤，短短兩個月就狂飆200%；高階積層陶瓷電容（MLCC）大廠村田製作所股價猛飆11%，兩個月大漲150%；電容大廠尼吉康單日勁揚9%，兩個月上揚約120%；另一MLCC大廠太陽誘電單日大漲16.5%後漲停到收盤，兩個月也狂漲超過200%；電容電感大廠東電化（TDK）單日上漲10%，兩個月也飛揚將近100%。