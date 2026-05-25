Epic Games 近日在法國巴黎舉行《火箭聯盟》（Rocket League）世界大賽，在名為「RLCS 2026」巴黎 Major 現場，正式公開新一代 3D 遊戲引擎 Unreal Engine 6，並確認營運多年的經典競技遊戲《火箭聯盟》將迎來史詩級更新，未來將直接從現行的 Unreal Engine 3 跨世代移行至 UE6。
「NEW ERA」降臨！《火箭聯盟》畫面進化到像真車廣告
在本次的發表會上，官方以「NEW ERA」作為核心關鍵字，向全球玩家首度展示《火箭聯盟》在新引擎加持下的視覺效果，據公開的展示片段，遊戲畫面逼近真實的相片級數，包含更具光澤感的車體材質、生動的球場環境與華麗的演出效果。
雖然 Epic Games 與本作開發商 Psyonix 尚未詳細解釋 UE6 相較於 UE5 的具體技術優勢，但已明確標示這些展示內容皆為遊戲內即時擷取，充分展現了新一代虛幻引擎強大的即時運算與圖像處理能力。
新引擎帶來更多可能 《火箭聯盟》玩家憂核心玩法變味
針對新一代引擎的發展願景與核心架構，Epic Games 執行長提姆・史威尼（Tim Sweeney）表示，UE6 目標是透過新程式語言 Verse 實現更有效率、更具擴充性的開發流程，並推動規模更廣泛的共享式元宇宙環境，意味著未來的遊戲開發將更具彈性，並能承載更龐大且複雜的虛擬世界生態。
不過隨著引擎升級的喜訊曝光，玩家社群在感到振奮之餘，也浮現關於核心遊戲體驗的憂慮聲音，許多資深玩家主要關注「新引擎是否會改變遊戲核心的物理系統」，因為《火箭聯盟》的操控手感與球體碰撞汽車反應息息相關，這項技術轉移如何完美平衡視覺升級與保留原始競技手感，成為開發團隊面臨的最大考驗。
官方還沒給日期 但《火箭聯盟》的未來已經夠香了
幸好 Epic Games 本身就同時負責虛幻引擎3及5的開發與技術支援，外界評估遊戲在移植至新一代引擎後，整體表現變差機會並不大，雖然官方目前尚未透露具體的實裝推出時間，但已經成功讓大眾看見了遊戲未來發展的美好藍圖。
《火箭聯盟》是一款由 Psyonix 開發、2015年推出的「載具足球遊戲」，玩家要在既定的足球規則下，駕駛火箭動力的載具在賽場上進行4對4的團隊競技，透過撞擊的方式將球射入對方球門得分。
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在本次的發表會上，官方以「NEW ERA」作為核心關鍵字，向全球玩家首度展示《火箭聯盟》在新引擎加持下的視覺效果，據公開的展示片段，遊戲畫面逼近真實的相片級數，包含更具光澤感的車體材質、生動的球場環境與華麗的演出效果。
雖然 Epic Games 與本作開發商 Psyonix 尚未詳細解釋 UE6 相較於 UE5 的具體技術優勢，但已明確標示這些展示內容皆為遊戲內即時擷取，充分展現了新一代虛幻引擎強大的即時運算與圖像處理能力。
針對新一代引擎的發展願景與核心架構，Epic Games 執行長提姆・史威尼（Tim Sweeney）表示，UE6 目標是透過新程式語言 Verse 實現更有效率、更具擴充性的開發流程，並推動規模更廣泛的共享式元宇宙環境，意味著未來的遊戲開發將更具彈性，並能承載更龐大且複雜的虛擬世界生態。
不過隨著引擎升級的喜訊曝光，玩家社群在感到振奮之餘，也浮現關於核心遊戲體驗的憂慮聲音，許多資深玩家主要關注「新引擎是否會改變遊戲核心的物理系統」，因為《火箭聯盟》的操控手感與球體碰撞汽車反應息息相關，這項技術轉移如何完美平衡視覺升級與保留原始競技手感，成為開發團隊面臨的最大考驗。
幸好 Epic Games 本身就同時負責虛幻引擎3及5的開發與技術支援，外界評估遊戲在移植至新一代引擎後，整體表現變差機會並不大，雖然官方目前尚未透露具體的實裝推出時間，但已經成功讓大眾看見了遊戲未來發展的美好藍圖。
《火箭聯盟》是一款由 Psyonix 開發、2015年推出的「載具足球遊戲」，玩家要在既定的足球規則下，駕駛火箭動力的載具在賽場上進行4對4的團隊競技，透過撞擊的方式將球射入對方球門得分。