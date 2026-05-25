我是廣告 請繼續往下閱讀

7-ELEVEN 3-4月統一發票中獎門市與消費明細總整理

千萬特別獎得主（共 2 位）

▲桃園市大園區 7-ELEVEN 東懋門市，有幸運兒花費 45 元購買飲品，幸運拿到 1000 萬元特別獎發票。（圖／GoogleMaps）

▲台北市大大同區 7-ELEVEN 延埕門市。（圖／GoogleMaps）

兩百萬特獎得主（共 3 位）

雲端發票專屬獎 100 萬元得主（共 7 位）

▲統一發票3月、4月完整中獎號碼一圖看！（圖/NOWNEWS社群中心製）

財政部今（25）日公布最新一期 115年 3-4 月統一發票中獎號碼，超商龍頭 7-ELEVEN 隨即公布超狂中獎名單！本期統一超商共開出 2 張 1,000 萬元特別獎、3 張 200 萬元特獎，以及 7 張雲端發票專屬獎 100 萬元，總計誕生 12 位百萬級以上的幸運兒。當中最令人羨慕的超級幸運兒，僅花費 45 元購買飲品就將千萬大獎抱回家！有到7-11消費的民眾，趕緊找出發票對獎。本期 7-ELEVEN 開出的 12 張大獎發票中，許多得主都只花費了銅板價就與財神爺結緣。以下為詳細中獎門市與消費品項：桃園市大園區 7-ELEVEN 東懋門市： 花費 45 元購買飲品，幸運抱走 1000 萬元。台北市大大同區 7-ELEVEN 延埕門市： 花費 166 元購買鮮食、飯糰與雞胸肉。高雄市小港區 7-ELEVEN 強民門市： 花費 50 元購買 CITY CAFE 咖啡。台南市中西區 7-ELEVEN 赤崁門市： 花費 59 元購買零食。台南市永康區 7-ELEVEN 瓏埔門市： 花費 200 元購買民生用品。新竹市北區 7-ELEVEN 盛天門市： 僅花費 10 元購買統一麥香奶茶，堪稱最狂雲端得主。台北市南港區 7-ELEVEN 港泰門市： 花費 25 元購買飲品。台中市北區 7-ELEVEN 婷婷門市： 花費 35 元購買零食。台南市安平區 7-ELEVEN Fresh 亞萬門市： 花費 100 元購買民生用品。彰化縣彰化市 7-ELEVEN 彰和門市： 花費 142 元購買民生用品。彰化縣二林鎮 7-ELEVEN ㄚ樺門市： 花費 243 元購買泡麵與鮮食。彰化縣埔鹽鄉 7-ELEVEN 好修門市： 花費 256 元購買飲品、冰品與購物袋。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。