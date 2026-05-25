我是廣告 請繼續往下閱讀

面對台灣籃壇近年來聯盟分立、資源分散的議題，職籃整合始終是球迷與各界最關注的焦點。童子瑋近日正式宣布參選籃球協會理事長，今日在媒體茶敘上被問到兩職籃聯盟整合問題時，他定位中華籃協的位置是「雙方溝通平台」，也坦言整合有一個過程在，可能雙方先從合作開始，目前沒有具體時間表。對此，目前擔任P.LEAGUE+副會長的陳建州也表達了自身意見，認為「從合作開始，循序漸進」才是務實之道。童子瑋在談及參選理念時表示，自己是以「球迷」的視角切入，深知球迷對職籃合併的渴望。他指出，台灣籃壇之所以產生多個聯盟，某種程度反映了企業熱情投入與參與者眾，這對籃球發展並非壞事。然而，面對制度面與職業聯盟的整合需求，他強調籃協在這之間應扮演「中立平台」的角色。童子瑋表示，擔任理事長後的首要任務是傾聽所有聲音，透過無私的平台，讓職籃之中不同立場的球團、企業主都能公平發聲。「籃球圈的人有這麼多的好朋友支持我，希望我出來擔任理事長，原因也就是說我有一個溝通的能力。然後我們會做好一個完整的平台，讓不同的聲音、不同的意見、不同的立場，都有公平發生的機會，那我也沒有任何的私心。」他坦言職籃合併沒有時間表，但會全力加速推動。「大家都非常希望聯盟的合併。但是聯盟的合併它會有一個推進的過程，也許我們先從合作開始，我擔任理事長以後先傾聽所有人的聲音。」現階段目標是先透過溝通與討論，將合作推進為合併的基石，最終讓所有資源整合，提升國家隊實力，讓世界看見台灣。「台灣職棒發展的歷程，也花了很長的時間，然後政府單位共同很多人在協助，最後是由阿扁總統來宣布棒球的合併。」童子瑋用職棒類比職籃，「今天籃球也面臨到這樣的狀況，我相信我們在傾聽完所有人的聲音、立場跟溝通以後，我們慢慢地可以把合作推進成一種合作，然後慢慢推進成合併，這就是一個目標。所以最終的目標就是職籃的整合，讓所有的力量跟資源整合在一起。」他也特別提及球星對票房的帶動能力，認為如林志傑、林書豪等頂尖球星分屬不同聯盟，無法進行頂尖對決實屬可惜，這也是推動整合的重要動力。對於童子瑋提出的溝通平台願景，陳建州表示非常支持，並強調整合必須「務實」。他認為，台灣目前擁有11支職業球隊，合併涉及眾多企業主利益，確實難以「一次到位」。陳建州認為關鍵在於球團，聯盟只是執行端，合併可能還是要先採取「循序漸進」的模式，先從聯盟間的合作、規則與制度交流開始，讓球迷能先看到更多精彩的對戰組合，是目前最容易被球團老闆接受的方式。那麼如果最終新理事長上任，PLG方面希望協會這邊採取什麼樣的動作呢？陳建州建議，籃協應在交流方式、賽事規則與制度面扮演「中立角色」，協助傾聽11支球團的需求，並整合各方資源。他呼籲外界不要躁進，應透過確認大方向後，慢慢讓雙方走在一起，這才是對球隊、球迷與職業環境最有利的發展路徑。