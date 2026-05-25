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為縮短救護訓練與實際救災現場間的落差，台中市消防局在豐原訓練中心建置「沉浸式情境模擬教室」，透過高擬真場景，將分秒必爭的急救現場搬進訓練空間，強化高級救護技術員（EMT-P）在高壓情境下的臨場反應與決策能力，提升緊急救護量能。消防局長孫福佑表示，真實救災現場狀況瞬息萬變，希望透過沉浸式訓練環境，讓學員提早適應各種干擾與壓力，培養實戰所需的應變能力，達到更貼近第一線需求的訓練效果。消防局指出，傳統救護課程多在明亮、安靜的教室進行，著重技術操作標準化，但實際救災時往往伴隨昏暗環境、噪音干擾及群眾壓力，對救護人員心理素質與判斷能力都是嚴峻考驗。為此，消防局克服場地、設備與技術整合等挑戰，建置出高度擬真的情境模擬空間。該教室結合高解析環景投影、環繞音效及煙霧系統，可模擬夜市人潮、狹窄巷弄、能見度不佳的車禍現場等多種高壓救護情境。學員除須執行創傷評估、高級生命支持等專業技術外，也必須在混亂環境中維持團隊協作與冷靜判斷，訓練層次從技術操作提升至現場整體掌控能力。消防局表示，目前該教室已作為台中市第八期高級救護技術員培訓基地，也開放新竹市消防局共同參訓，透過跨縣市交流共享救護資源。消防局指出，未來將持續導入高階創傷模擬假人、AI即時回饋系統及影像監控回放機制等設備，持續強化救護訓練品質，提升第一線救援能量。