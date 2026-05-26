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比賽地點： 騎士主場（Rocket Arena）





騎士主場（Rocket Arena） 開賽時間： 5月26日（日）上午08：00





克里夫蘭騎士：修正下半場斷電危機，擺脫高失誤並活化小球戰術 騎士隊在前三戰都暴露出相同的致命傷：比賽後半段體能油箱見底、失誤飆高，且進攻陷入流於單打的斷電狀態。尤其在面對尼克防線的窒息壓迫時，球隊出現了大量非受迫性失誤。教練團在退無可退的情況下，預計會進一步拉長小球陣容的時間來提升進攻速度與外線空間。如何妥善分配核心球員的體能，克服下半場全面崩盤的危機，將是騎士能否在主場止敗的唯一解藥。





騎士隊在前三戰都暴露出相同的致命傷：比賽後半段體能油箱見底、失誤飆高，且進攻陷入流於單打的斷電狀態。尤其在面對尼克防線的窒息壓迫時，球隊出現了大量非受迫性失誤。教練團在退無可退的情況下，預計會進一步拉長小球陣容的時間來提升進攻速度與外線空間。如何妥善分配核心球員的體能，克服下半場全面崩盤的危機，將是騎士能否在主場止敗的唯一解藥。 紐約尼克：無限換防築起鐵壁，攻防一體完全摧毀騎士信心 隨隊記者與專家們指出，尼克在系列賽展現了恐怖的陣容深度與強韌度。當後場核心遭到包夾時，阿奴諾比（OG Anunoby）與布里吉斯（Mikal Bridges）構築的外線防守鐵壁，在下半場總能成功封鎖騎士雙槍；內線唐斯（Karl-Anthony Towns）與綠葉群的強悍籃板保護也徹底摧毀了騎士的二波進攻機會。尼克目前團隊士氣與自信心都處於頂點，G4的關鍵在於能否維持冷靜，利用無限換防繼續摧毀騎士的進攻節奏。





克里夫蘭騎士：哈登（James Harden） 騎士隊的36歲老將哈登，在即將到來的生死戰中面臨了排山倒海的輿論壓力。身為球隊的核心大腦，哈登在今年東區決賽的關鍵戰役中卻頻頻失靈，再度被貼上「關鍵時刻軟手」的標籤。在前三場比賽中，他不僅在第四節進攻端隱形，防守端被尼克外線輪番針對，更致命的是他場場伴隨著高達6次左右的嚴重失誤。面對尼克由布里吉斯與阿奴諾比築成的防守陷阱，哈登在場上就像是一顆隨時會引爆團隊進攻的「未爆彈」。明日一戰，哈登必須徹底清醒，減少低級失誤並找回昔日的侵略性，否則騎士的賽季將在他手中畫下句點。





騎士隊的36歲老將哈登，在即將到來的生死戰中面臨了排山倒海的輿論壓力。身為球隊的核心大腦，哈登在今年東區決賽的關鍵戰役中卻頻頻失靈，再度被貼上「關鍵時刻軟手」的標籤。在前三場比賽中，他不僅在第四節進攻端隱形，防守端被尼克外線輪番針對，更致命的是他場場伴隨著高達6次左右的嚴重失誤。面對尼克由布里吉斯與阿奴諾比築成的防守陷阱，哈登在場上就像是一顆隨時會引爆團隊進攻的「未爆彈」。明日一戰，哈登必須徹底清醒，減少低級失誤並找回昔日的侵略性，否則騎士的賽季將在他手中畫下句點。 紐約尼克：布朗森（Jalen Brunson） 尼克的「救世主」布朗森近期可謂雙喜臨門。在NBA官方剛剛公布的年度最佳陣容中，他憑藉例行賽帶領尼克穩居東區前列的豪強表現，強勢入選「年度最佳陣容二陣」。而在賽場上，布朗森更是用實際行動證明自己的身價，在上一場作客克城的關鍵G3中，他無懼騎士包夾，全場狂砍30分並送出多次精妙助攻，隻身摧毀了騎士的防守體系。目前手感熱到發燙的布朗森，無疑是全聯盟最難防守的後場核武之一，明日他將繼續率領大蘋果軍團，誓言在客場親手終結這個系列賽。





騎士生死邊緣的主場反撲： 面臨0：3落後絕境的騎士，能否在主場燃燒最後的鬥志拼下一勝避免被橫掃？還是氣勢如虹的尼克能一舉豪取11連勝晉級？



哈登的「失誤救贖戰」： 東決場場失誤居高不下、關鍵時刻軟手的哈登，在退無可退的生死戰中，能否修正傳球細節，撕掉未爆彈的標籤？



二陣布朗森的進攻秀： 剛剛榮膺年度二陣榮譽、前一戰狂砍30分的布朗森，在客場能否延續無解的單打與組織，徹底射穿騎士防線？



騎士下半場的體能與斷電危機： 前三戰都在下半場因為體能下滑而崩盤的騎士，明日能否維持整場48分鐘的專注力，抗衡尼克的無限換防？





紐約尼克： 無重大傷兵。





無重大傷兵。 克里夫蘭騎士： 無重大傷兵。





時間 對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 08:00 AM 紐約尼克 vs. 克里夫蘭騎士 (G4)

NBA 2025-26季後賽東區決賽第四戰即將開打！台灣時間5月26日，系列賽將繼續在克里夫蘭騎士的主場Rocket Arena舉行。在前兩戰中，大蘋果紐約尼克展現了無與倫比的宰制力，先是在G1完成了22分的驚天大逆轉，接著在G2靠著綠葉球員爆發以109：93大勝。不僅如此，上一場的關鍵戰役G3中，尼克更是反客為主，在克里夫蘭以121：108再度痛擊對手，系列賽取得絕對的聽牌優勢。目前已經豪取季後賽10連勝的尼克誓言客場一舉橫掃晉級；而陷入0：3歷史絕境、退無可退的騎士隊，則必須在主場燃燒殆盡全力反撲，力拼延長戰線，否則將在自家主場遺憾畫下本賽季句點。✳️對於克里夫蘭騎士而言，今年的東區決賽無疑是一場無比苦澀的噩夢。G1痛失第四節多達22分的巨大領先，G2、G3又接連在下半場體能崩盤、進攻徹底斷電，導致球隊大比分陷入0：3被聽牌的絕對深淵。在NBA季後賽歷史上，從未有任何球隊能在0：3的情況下完成逆轉。回到熟悉的克城主場，雖然晉級希望渺茫，但後場雙槍哈登（James Harden）與米契爾（Donovan Mitchell）勢必要重整旗鼓、找回進攻傳導，全隊已進入毫無退路的緊繃作戰狀態，誓言在騎士主場全力拼下一勝，捍衛最後的主場尊嚴。在東區決賽的前三戰中，紐約尼克完全展現了大魔王本色。G1在最多落後22分的絕境下硬是逆轉戰局，G2在第三節發動一波18：0的毀滅性攻勢奠定勝基，昨日的G3更是在客場頂住壓力，整場壓著騎士打，目前正處於季後賽10連勝的巔峰狀態。大比分3：0聽牌後，總教練布朗（Mike Brown）肯定會要求全隊延續前三戰窒息式的防守強度，並期盼多點開花的進攻火力能繼續保持，目標在客場不留情面地一舉完成橫掃，挺進總冠軍賽。✳️✳️✳️✳️✳️2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。🟡線上收看：