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▲熊本科學園區廣域圖。（圖／翻攝畫面）

▲熊本科學園區區域圖。（圖／翻攝畫面）

日本三井不動產株式會社（以下稱「三井不動產」）於4月27日與熊本縣、合志市簽署「熊本科學園區」事業推進夥伴基本協定，正式啟動約31公頃科學園區開發案，緊鄰台積熊本廠、新力半導體廠區。三井不動產與台灣團隊將於5月27日起於台中、台南及新竹等地舉辦招商說明會，即日起開放報名，額滿為止。熊本科學園區開發案定位為熊本縣推動「分散型科學園區」的核心據點，除引進半導體產業相關企業與學術機構外，亦將建構為產官學合作平台，致力打造永續創新產業基地。熊本科學園區預計於5月動工整地，並自2027年起分階段完成設施建設，2030年完成整體開發。三井不動產指出，將結合場域整備的專業優勢，並與旗下RISE-A（Revolutionary Innovation by Semiconductor Ecosystem for All industries）創新社群平台，整合日本國內外企業與學術機構，提升產業凝聚力及競爭力。熊本科學園區鄰近Japan Advanced Semiconductor Manufacturing 株式会社（JASM）、東京威力科創九州（TKL）、Sony半導體製造（SCK）等企業聚集之區域。基地距離中九州橫斷道路合志交流道約2公里，並鄰近阿蘇熊本機場（約12公里），未來將配合新建的機場聯絡鐵道，進一步提升交通便利性。為促進台日半導體產業合作，三井不動產特別委託台灣團隊辦理台灣半導體廠商赴日投資設廠之意願與需求調查分析，拜訪國內外學協會及政府單位，規劃於台灣三大科學園區舉辦招商說明會，與潛在投資者面對面交流，推廣赴日投資優勢及掌握投資設廠需求；規劃赴日考察蒐集基地環境及海外投資資料，助力園區污水管線規劃設計，並依據潛在投資者需求進行產業用地坵塊劃分作業。三井不動產與台灣團隊將於新竹、台中及台南等地舉辦招商說明會，邀請潛在投資者參與，並針對熊本科學園區投資環境與重點規劃進行說明。台中場次將於5月27日舉辦、台南 6月11日、新竹6月16日。即日起開放報名，額滿為止。