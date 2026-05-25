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台北國際電腦展（COMPUTEX）6月2日至5日登場，主辦單位外貿協會今（25）日宣布，Marvell Technology董事長暨執行長Matt Murphy，以及輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於COMPUTEX 2026發表的「The Future of AI Depends on Connectivity」主題演講，將於6月2日上午10時30分在台北南港展覽館2館7樓舉行。Marvell Technology是一家美國晶片製造商，專門製造儲存、通訊以及消費性電子產品晶片。黃仁勳與Murphy於今年3月宣布的合作夥伴關係，共同探討Marvell與NVIDIA如何攜手合作，為客戶在開發新一代AI基礎設施時提供更多元、靈活的選擇。此外，來自Marvell龐大合作夥伴生態系的其他高階主管，也將分享他們如何與Marvell緊密合作，推動產業開啟下一波AI創新浪潮。Marvell的技術構成了現代AI資料中心基礎設施的關鍵連結，從伺服器與機架內部，到連接資料中心各區域的地理分散式網路，協助客戶部署具備前所未有性能與規模的AI優化系統。COMPUTEX主題演講與論壇的席次預約即將額滿，與會者請儘早完成報名。欲參加Marvell執行長主題演講並查看完整活動議程，請至COMPUTEX官方活動報名入口。COMPUTEX 2026以「AI Together」為主題，將於6月2日至6月5日在台北南港展覽館1館、2館、台北世界貿易中心及台北國際會議中心舉行。本屆展覽規模宏大，預計吸引1,500家參展商，展出達6,000個攤位，聚焦三大核心主題：人工智慧運算、機器人與智慧移動以及次世代通訊。