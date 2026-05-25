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▲曾沛慈在表演〈寶蓮〉時，疑似膝蓋重摔在地（如左圖），讓她痛到在後台被目擊需要人扶著走路（如右圖）。（圖／翻攝自微博）

中國節目《乘風2026》（又稱：浪姐7）在昨（24）日迎來三公（三次公演）的舞台直播。曾沛慈與隊友徐夢潔，及幫唱師姐孟佳、王霏霏，獻唱了〈寶蓮〉，不僅帶來超實力演唱，還有非常精采的舞蹈。不過有眼尖網友發現，其中一段要從後方踩著舞者的背，跳到前方的舞蹈，曾沛慈似乎是不忍心踩上去，而直接膝蓋重摔在地，導致她起身時慢半拍，表情非常痛苦，之後在後台還被目擊需要人攙扶著走路。曾沛慈與徐夢潔、孟佳、王霏霏，在昨日的三公直播舞台中，一起帶來了〈寶蓮〉的精采舞台，超實力演出備受好評。不過有眼尖粉絲發現，其中一個4名成員要從後面，踩著趴在地上舞者的背，跳到前方單膝跪地的動作中，曾沛慈似乎因不忍心踩舞者，直接跨越過去，導致膝蓋疑似重摔在地，讓她表情看起來非常痛苦，就連起身動作也比其他人慢半拍。雖然曾沛慈還是超敬業的完成接下來的演出，絲毫沒有出現任何差錯，但這個小插曲依然被瘋傳。而之後在後台時，曾沛慈更是被捕捉，痛到需要其他人扶著行走，走路還一拐一拐的，讓粉絲都感到非常心疼又擔心。不過錄製結束後，曾沛慈牽著徐夢潔、孟佳、王霏霏一起蹦跳跳跑向粉絲，跟大家鞠躬道謝，看似已經沒有什麼大礙。而「曾沛慈受傷」的相關標籤，也在微博瘋傳，就連Threads也有高度討論，粉絲們紛紛表示：「感覺是不好意思踩同伴，怕同伴受傷，太小心翼翼了」、「希望盡早康復。」還有人指出是曾沛慈前方伴舞蹲太高，導致她重心不穩，「看起來是這個伴舞的問題，其他三個都是手臂彎曲往下趴的，他一個人手臂直直地撐在那邊。」