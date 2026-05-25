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洛杉磯道奇隊即將迎來陣容洗牌！道奇在今台灣時間（25）日證實去年因手肘手術缺席至今的「資深工具人」赫南德茲（Kiké Hernández）即將回歸，然而，道奇也面臨必須從小聯盟下放或釋出球員的26人名單抉擇。近期打擊陷入撞牆期的韓籍內野手金慧成，雖數據仍優於競爭對手艾斯皮納（Santiago Espinal），但因金慧成仍保有小聯盟下放權，極可能成為球隊避免平白損失資產下的「犧牲品」，被下放小聯盟的機率大增。據日媒《Full-Count》報導，洛杉磯道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）今日證實，去年底接受左手肘手術的「全能工具人」赫南德茲（Kiké Hernández），已在小聯盟3A完成12場復健賽，預計在道奇明天主場迎戰科羅拉多洛磯隊前，就會被註冊回大聯盟名單。赫南德茲休賽季與道奇續簽下1年450萬美元，約台幣1.35億至1.44億合約，雖然復健賽打擊率僅0.214，在12場比賽中共打出9支安打，帶有3分打點，OPS整體攻擊指數來到0.608，但教練團認為他的回歸對休息室氣氛至關重要。對此，道奇總教練羅伯斯依然給予赫南德茲高度評價，「他擁有與其他選手不同的能量，在讓氣氛變得柔和的同時也兼具強韌。他是一位真的很努力、且渴望勝利的選手。」並表達了非常期待赫南德茲這次回歸。面對赫南德茲歸隊，道奇無疑必須調整先發陣容，在現有的26人名單中剔除一人。對此，韓媒《SPOTV NEWS》分析，最後的抉擇將在金慧成與隊上另一名工具人艾斯皮納（Santiago Espinal）之間產生。若單純看數據，艾斯皮納本季出賽26場，打擊率僅0.220、OPS0.604；而金慧成雖近期陷入打擊撞牆期、單月打擊率跌至0.255，不及上個月突破三成的好表現，且目前賽季仍累積28安、5盜，OPS0.647依然優於艾斯皮納。然而，大聯盟的規則成了金慧成留在大聯盟的最大絆腳石。由於金慧成身上仍保有小聯盟下放權（Options），球隊可以無條件將他送回3A調整；反觀艾斯皮納已經沒有下放權，道奇若想動他，就必須將其指定讓渡（DFA）並拋向市場，屆時艾斯皮納極可能被其他缺乏內野板凳的球隊攔截。金慧成近期打擊撞牆，加上在上述狀況下，被下放的機率大升，加上道奇近期在明星游擊手貝茲（Mookie Betts）傷癒歸隊，也寫過類似的劇本。當時教練團同樣選擇保留沒有下放權的艾斯皮納，將有下放權的新人弗里蘭（Alex Freeland）送回小聯盟，金慧成當時被外界認為是「逃過一劫」。面對先發陣容再次洗牌，羅伯斯在記者會上確實顯露出苦惱的模樣，「這真的非常頭痛，因為我們必須從小聯盟與大聯盟之間做出異動，這將是一個非常艱難的決定。」加上道奇將在台灣時間明早9點10分對戰落磯，在此之前26人名單必會迎來決定性的變動。