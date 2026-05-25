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▲張曼玉在法國家中做果醬，意外曝光豪宅內裝，精緻奢華的廚房宛如電影場景。（圖／翻攝自張曼玉小紅書）

傳奇巨星張曼玉影壇地位崇高，不過20多年前拍完電影《錯的多美麗》後，就沒有推出正式主演的作品，近年除了轉作音樂、投入公益，更多的時間是留給自己。張曼玉移居歐洲多年，近日分享素顏在法國自宅做果醬的影片，意外曝光豪宅內裝，精緻奢華的廚房宛如電影場景，讓網友心嚮往之。張曼玉日前在小紅書放上於法國波爾多（Bordeaux）郊外採野生無花果的影片，後續再示範如何製作無花果醬，只見影后盤起頭髮，穿細條紋襯衫，俐落又時尚，沒有化妝的她保養得宜，61歲膚況極佳，狀態鬆弛，散發洗盡鉛華的優雅風情。片中，張曼玉將有機的無花果清洗乾淨、切掉蒂頭，加少許糖攪拌均勻，接著放入放鍋以小火煨煮，加點清檸汁後便關火，完成後，再把果醬放入玻璃罐裡，最後對鏡頭比出OK和插腰的手勢，還補上一個鬼臉，十分俏皮。另外，張曼玉的影片還大方公開家中低調內斂的廚房裝潢，可見寬敞的空間採光優異，保留傳統淡黃色天然石磚牆，配備美式工業風伸縮水龍頭、寬大不鏽鋼嵌爐與嵌入式烤箱，她在自己一方小天地中慢活做果醬，相當愜意。張曼玉半的退休生活和夢幻廚房讓網友看了好羨慕，「廚房的裝修好高級」、「這個房子太有品味了」、「哇塞！女神的生活我的夢」、「歲月靜好」、「太有生活氣息了」、「好喜歡姐姐的家！」