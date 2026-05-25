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美國職棒大聯盟（MLB）各隊休息室長年流傳的「整菜鳥」文化，一直是球迷相當熟悉的賽季日常。從讓新人穿上奇裝異服、背卡通零食包，到替學長跑腿買食物，幾乎每支球隊都有屬於自己的傳統儀式。而休士頓太空人作客芝加哥小熊時，也再度履行了瑞格利球場（Wrigley Field）最經典的「菜鳥買咖啡」文化。太空人在Instagram上分享了這段新人買咖啡的側拍影片，旅美投手鄧愷威也出現在這支新人隊伍之中，魁梧身材讓網友直呼「太壯了」。太空人今日在官方Instagram分享一段球員幕後影片，只見多名年輕球員身穿全套客場比賽球衣，冒著芝加哥細雨穿越馬路，前往瑞格利球場對街咖啡店替全隊學長購買飲料。其中，身穿17號球衣的台灣投手鄧愷威，在畫面中格外顯眼。193公分、109公斤體格的鄧愷威，走在新人隊伍裡分量感十足，不少球迷立刻在社群留言表示：「一眼就看到鄧愷威」、「身材真的太壯」、「根本像NFL球員」。而鄧愷威身旁，也能看見翻譯林博璞一同參與這趟「咖啡任務」。這次參與買咖啡任務的太空人新人陣容相當龐大。除了鄧愷威外，還包括今年轉戰大聯盟的日籍強投今井達也、小聯盟潛力新秀布魯鮑（AJ Blubaugh）、科爾（Zach Cole）、馬修斯（Brice Matthews）、內野手謝馬克（Braden Shewmake），以及日前剛被首度拉上大聯盟名單的潛力右投聖塔（Alimber Santa）等人。這群平時在場上專注比賽的年輕球員，今天則集體化身「咖啡外送員」，在雨中快步穿越芝加哥街頭。沿途中，甚至還有不少小熊球迷認出這群太空人新人，主動要求合照，整個畫面意外充滿輕鬆氣氛。不過，影片曝光後，也有不少球迷討論起鄧愷威目前的「新人資格」問題。根據MLB官方規定，球員若想保有年度新人王資格，必須符合以下條件：過去累積打席未滿130打數、投球未滿50局，且大聯盟26人名單登錄天數未超過45天。鄧愷威雖然過去兩季在大聯盟累積僅投40.2局，尚未超過50局門檻，但他在大聯盟名單中的登錄天數早已達81天，因此已正式失去新人資格。嚴格來說，他其實已經不算「官方定義上的菜鳥」。即便如此，鄧愷威今天仍跟著真正的新秀群一起完成任務。