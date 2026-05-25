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帶UNIQLO贈品回台出事！一票苦主放手提行李被丟：根本不知

▲日本UNIQLO限時推出滿額贈品「頸部涼感圈」，但不少台灣人搭機前將其放入手提行李，而慘被機場安檢給丟棄。（圖／日本UNIQLO官網）

涼感頸圈不能放手提行李？桃機公布原因：這類也要注意

但其應含有大量的凝膠成分，被歸類在液體類物品，是不能以手提行李方式帶上飛機的，只能改用托運方式才行得通。而這類物質因可以混入爆炸物，因此成為各大機場與海關嚴查重點。

▲台灣人經常到日本以低廉價格購買戰利品，但回台時若沒有注意行李規定，恐會面臨物品被海關丟棄的狀況。（圖／達志影像／美聯社）

▲布丁、果凍、優格、味噌、豆腐、冰淇淋等含水量高的物品，也都被視為液體，若想以手提行李方式帶上飛機，只能裝入100c.c.容器，再放入透明密封袋且總量不可超過1公升。（圖／取自photoAC）

不少台灣人愛去日本採購血拼，但搭飛機回來沒有注意行李規定，戰利品可能會慘遭機場安檢沒收。，引來一票苦主崩潰「太晚看到，已被丟掉」、「根本不知道不能帶上去」。日本UNIQLO於5月22日至5月24日推出感恩祭贈品活動，凡在促銷期間只要消費滿10000日圓（含稅），即可獲贈「頸部涼感圈及收納袋子」套組，總計發放達38萬5千個。但有網友在Threads發文警告，勸世文曝光後，立馬引來一票苦主留言，「太晚看到，已被丟掉」、「謝謝，被丟完到台灣才看到」、「今天搭飛機回來，也被丟掉了」、「我也是苦主之一，眼睜睜看著被丟入垃圾桶」、「兩週前去日本MUJI買，同團人放手提袋被沒收」、「這種小物真的很容易忘記要托運，之前我也差點在機場被沒收」。近年夏天越來越熱，不少人都會買涼感頸圈來消暑，在桃園國際機場官網上，若不符合前述規定，相關物品僅能放置於託運行李內。值得一提的是，不只涼感頸圈常常被誤帶上飛機，。但這類商品通常已包裝好，較難分裝，建議若想帶回台灣還是放入托運行李最不會出錯。