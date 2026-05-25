不少台灣人愛去日本採購血拼，但搭飛機回來沒有注意行李規定，戰利品可能會慘遭機場安檢沒收。近日有民眾提醒，表示前往日本UNIQLO消費滿額將會贈送「頸部涼感器（涼感頸圈）」，但該商品因內含大量凝膠成分，屬於液體，若透過手提行李帶上飛機，會被海關當場直接丟掉，引來一票苦主崩潰「太晚看到，已被丟掉」、「根本不知道不能帶上去」。
帶UNIQLO贈品回台出事！一票苦主放手提行李被丟：根本不知
日本UNIQLO於5月22日至5月24日推出感恩祭贈品活動，凡在促銷期間只要消費滿10000日圓（含稅），即可獲贈「頸部涼感圈及收納袋子」套組，總計發放達38萬5千個。但有網友在Threads發文警告，提醒大家回台灣前記得將其放入託運行李中，千萬別放在手提行李登機，更提到下場將會被海關直接丟棄，「剛剛兩個被沒收了，希望可以救到還沒有回來的人」。
勸世文曝光後，立馬引來一票苦主留言，「太晚看到，已被丟掉」、「謝謝，被丟完到台灣才看到」、「今天搭飛機回來，也被丟掉了」、「我也是苦主之一，眼睜睜看著被丟入垃圾桶」、「兩週前去日本MUJI買，同團人放手提袋被沒收」、「這種小物真的很容易忘記要托運，之前我也差點在機場被沒收」。
涼感頸圈不能放手提行李？桃機公布原因：這類也要注意
近年夏天越來越熱，不少人都會買涼感頸圈來消暑，但其應含有大量的凝膠成分，被歸類在液體類物品，是不能以手提行李方式帶上飛機的，只能改用托運方式才行得通。而這類物質因可以混入爆炸物，因此成為各大機場與海關嚴查重點。
在桃園國際機場官網上，針對隨身行李部分就有明文規定：「液體、膠狀及噴霧類物品之容器，不得超過100毫升（100c.c.），並須裝於1個不超過1公升且可重複密封之透明塑膠袋內，所有容器裝於塑膠袋內時須可完全密封。」若不符合前述規定，相關物品僅能放置於託運行李內。
值得一提的是，不只涼感頸圈常常被誤帶上飛機，如布丁、果凍、優格、味噌、豆腐、冰淇淋等含水量高的物品，也都被視為液體，若想以手提行李方式帶上飛機，只能裝入100c.c.容器，再放入透明密封袋且總量不可超過1公升。但這類商品通常已包裝好，較難分裝，建議若想帶回台灣還是放入托運行李最不會出錯。
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日本UNIQLO於5月22日至5月24日推出感恩祭贈品活動，凡在促銷期間只要消費滿10000日圓（含稅），即可獲贈「頸部涼感圈及收納袋子」套組，總計發放達38萬5千個。但有網友在Threads發文警告，提醒大家回台灣前記得將其放入託運行李中，千萬別放在手提行李登機，更提到下場將會被海關直接丟棄，「剛剛兩個被沒收了，希望可以救到還沒有回來的人」。
涼感頸圈不能放手提行李？桃機公布原因：這類也要注意
近年夏天越來越熱，不少人都會買涼感頸圈來消暑，但其應含有大量的凝膠成分，被歸類在液體類物品，是不能以手提行李方式帶上飛機的，只能改用托運方式才行得通。而這類物質因可以混入爆炸物，因此成為各大機場與海關嚴查重點。
值得一提的是，不只涼感頸圈常常被誤帶上飛機，如布丁、果凍、優格、味噌、豆腐、冰淇淋等含水量高的物品，也都被視為液體，若想以手提行李方式帶上飛機，只能裝入100c.c.容器，再放入透明密封袋且總量不可超過1公升。但這類商品通常已包裝好，較難分裝，建議若想帶回台灣還是放入托運行李最不會出錯。