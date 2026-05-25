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馬英九基金會今（25）日召開記者會，前國安會秘書長、馬英九重量級親信金溥聰公開了震撼一幕，畫面中前基金會執行長蕭旭岑「手捧一疊現金」，怒控其曾收受台商款項，卻沒有相關入帳紀錄，引爆外界高度關注。對此，政治工作者周軒直言，整場記者會看了叫人怵目驚心，金溥聰果然還是寶刀未老。周軒表示，首先記者會一開頭，代理執行長戴遐齡就公佈了這張照片，開宗明義說：「去年國民黨宣布蕭旭岑擔任副主席之後，蕭旭岑隨即赴中拜會國台辦主任宋濤，同行有王光慈，以及調查小組薛香川、李德維等人，馬英九對此事完全不知情。」周軒續指，接著換金溥聰上場，又秀出了第2張照片，直說：「蕭旭岑一直說自己沒接觸台商捐款、沒碰錢，但從王光慈電腦硬碟取得的照片，發現蕭旭岑與中國全國台聯常務副會長、廈門台商協會會長韓螢煥捧現金的合照。」「我不得不讚嘆，金老師的新聞功力，果然還是寶刀未老。」周軒直言，光是公布這2張照片，其實就在指涉，第一、蕭旭岑做很多事情，馬英九都不知道；第二、蕭旭岑說他沒有碰錢，也不是真的。