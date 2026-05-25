中華民國籃球協會理事長候選人童子瑋，今（25）日舉辦「交流茶敘」，廣邀籃球界要角、職業球團代表、企業人士及媒體面對面座談，展現強大號召力。根據記者現場觀察，兩職籃聯盟、國家隊教練和其他籃壇重量級人士到場者不少。談到參選政見，童子瑋強調，台灣籃球從不缺熱情與人才，未來籃協將致力於轉型為「整合平台」，強化行政專業、財務透明與溝通機制，並走出島內閉門造車的格局，放眼國際。
力挺童子瑋？籃壇大咖齊聚
今天現場到場的人員不少，其中包括兩職籃聯盟的：PLG副會長陳建州、TPBL秘書長王志群，領航猿副領隊陳信安、台新戰神總經理林祐廷、桃園台啤永豐雲豹營運長顏行書、基隆黑鳶總教練林冠綸、中華男籃主帥圖齊、中華女籃主帥前田顯藏等人。另外還有：高景炎、鄭志龍、哈孝遠、張承中等在籃壇居要職的人物。
陳建州曝：另外兩位參選人暫無接觸
針對童子瑋積極拜會籃壇，陳建州在會後受訪時給予高度肯定。陳建州表示，童子瑋在參選過程中展現了十足誠意，親自拜訪聯盟與每一支球團，並透過溝通交換意見。陳建州回憶，早在2021年與2022年基隆熱身賽期間，童子瑋即便身為議員，也常以球迷身份到場關心賽事，更協助推動基隆在地球隊成立與場館修復工作，而非為了選舉才突然出現。
他透露PLG聯盟和球團與童子瑋有持續交流，誇對方很有誠意，「球團這邊是一隊一隊去拜碼頭」，也會用Line直接交換意見，直言期待他能上任，充當兩職籃的公正平台，「如果順利，他能擔任這樣的一個角色、找到一個新籃協做事的方式。我覺得這個也是球迷們也樂見。」而其他兩位參選人，陳建州則坦言目前對方暫無接觸。
未來籃協人事會改組嗎？童子瑋暫不評論
面對媒體詢問上任後的組織人事調整，童子瑋展現謹慎態度，直言自己還沒選上，因此這方面暫不評論。但強調將「相信專業、尊重專業」。他表示目前籃協各環節運作良好，未來上任後將著重於制度強化、財務透明化與組織升級，最核心的任務則是建立有效的溝通機制，整合國內各項資源，避免各行其是。
但現有人事是否會改組，對此他並無太多著墨，只說：「我相信我們現在的籃協也都很好，每一個環節我們只需要加強、調整。」
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今天現場到場的人員不少，其中包括兩職籃聯盟的：PLG副會長陳建州、TPBL秘書長王志群，領航猿副領隊陳信安、台新戰神總經理林祐廷、桃園台啤永豐雲豹營運長顏行書、基隆黑鳶總教練林冠綸、中華男籃主帥圖齊、中華女籃主帥前田顯藏等人。另外還有：高景炎、鄭志龍、哈孝遠、張承中等在籃壇居要職的人物。
陳建州曝：另外兩位參選人暫無接觸
針對童子瑋積極拜會籃壇，陳建州在會後受訪時給予高度肯定。陳建州表示，童子瑋在參選過程中展現了十足誠意，親自拜訪聯盟與每一支球團，並透過溝通交換意見。陳建州回憶，早在2021年與2022年基隆熱身賽期間，童子瑋即便身為議員，也常以球迷身份到場關心賽事，更協助推動基隆在地球隊成立與場館修復工作，而非為了選舉才突然出現。
他透露PLG聯盟和球團與童子瑋有持續交流，誇對方很有誠意，「球團這邊是一隊一隊去拜碼頭」，也會用Line直接交換意見，直言期待他能上任，充當兩職籃的公正平台，「如果順利，他能擔任這樣的一個角色、找到一個新籃協做事的方式。我覺得這個也是球迷們也樂見。」而其他兩位參選人，陳建州則坦言目前對方暫無接觸。
未來籃協人事會改組嗎？童子瑋暫不評論
面對媒體詢問上任後的組織人事調整，童子瑋展現謹慎態度，直言自己還沒選上，因此這方面暫不評論。但強調將「相信專業、尊重專業」。他表示目前籃協各環節運作良好，未來上任後將著重於制度強化、財務透明化與組織升級，最核心的任務則是建立有效的溝通機制，整合國內各項資源，避免各行其是。
但現有人事是否會改組，對此他並無太多著墨，只說：「我相信我們現在的籃協也都很好，每一個環節我們只需要加強、調整。」