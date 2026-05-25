高鐵今（25）日清晨因苗栗路段發生號誌訊號異常，維修人員持續搶修中，影響全天班次。高鐵為加強服務，下班尖峰時段加開8班次區間列車疏運旅客，分別增開6班次南港站至台中站、2班次台中站至南港站全車自由座（商務車廂除外）列車，沿途停靠各站。

我是廣告 請繼續往下閱讀
總計增開後，南港站17時至20時南下方向、台中站17時至18時北上方向，每小時將可提供5班次列車服務。
 

加班車資訊如下：

🟡南港站發車：南下8523車次（17:30）、8525車次（17:50）、8527車次（18:10）、8529車次（18:30）、8531車次（19:10）、8533車次（19:30）
 

🟡台中站發車：北上8522車次（17:19）、8524車次（17:39）

高鐵公司特別提醒，今日全日調整營運班表，以每小時自端點站（南港站、左營站）開出3班次列車營運模式服務旅客（整點、20分、40分），敬請旅客特別留意。

 

▲高鐵今（25）日因清晨因苗栗路段發生號誌訊號異常，維修人員持續搶修中。（圖／記者李青縈攝影）
▲高鐵今（25）日因清晨因苗栗路段發生號誌訊號異常，維修人員持續搶修中。（圖／記者李青縈攝影）

相關新聞

利用夜間維修找出異常　高鐵：末班車提前至22時40分以前

交通部長、立委都卡在高鐵上　交通部：近年來發生最嚴重延誤

高鐵號誌異常影響班次　台鐵：啟動聯防、加開直達車

高鐵號誌故障影響全線！每小時開3班列車　退費補償方案看過來

鍾泓良編輯記者

畢業於政治大學新聞系、英國愛丁堡大學民族主義研究所碩士
過去負責路線包括台北市政府都發局、工務局、產發局，衛福部、行政院；現今主責經濟部、國發會、主計總處、學研單位等
專門領域包括總體經濟、能源政...