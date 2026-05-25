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加班車資訊如下：

▲高鐵今（25）日因清晨因苗栗路段發生號誌訊號異常，維修人員持續搶修中。（圖／記者李青縈攝影）

高鐵今（25）日清晨因苗栗路段發生號誌訊號異常，維修人員持續搶修中，影響全天班次。高鐵為加強服務，下班尖峰時段加開8班次區間列車疏運旅客，分別增開6班次南港站至台中站、2班次台中站至南港站全車自由座（商務車廂除外）列車，沿途停靠各站。總計增開後，南港站17時至20時南下方向、台中站17時至18時北上方向，每小時將可提供5班次列車服務。南港站發車：南下8523車次（17:30）、8525車次（17:50）、8527車次（18:10）、8529車次（18:30）、8531車次（19:10）、8533車次（19:30）台中站發車：北上8522車次（17:19）、8524車次（17:39）高鐵公司特別提醒，今日全日調整營運班表，以每小時自端點站（南港站、左營站）開出3班次列車營運模式服務旅客（整點、20分、40分），敬請旅客特別留意。