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前總統馬英九不滿昔心腹蕭旭岑案調查結果，今（25）日委託金溥聰召開記者會秀出事證反擊，更出示一張蕭旭岑捧著一大疊現金合影。對此調查小組成員李德維回應，調查小組從未收到這張照片，因此為什麼一再強調希望基金會可以提供所有資料，至於王光慈遭控收不明資金來源發年終獎金，調查重點在於是否一帳兩報，但王只有一帳一報，「你很難說她把這筆錢放進了口袋，這個要釐清」。馬英九今日委託金溥聰召開記者會秀出事證反擊，出示一張蕭旭岑捧著一大疊現金合影，對此李德維說，3人小組並未收到這樣的照片，所以為什麼一直強調，希望基金會能夠提供所有資料，「我這邊負責任地跟大家報告，這一張照片，我今天也在記者會上第一次看到」。李德維說，雖然基金會沒有提供該照片，由於相關的現金，的確基金會有一部分的指控，被指控人所提出帳務數字跟現金流向，有做相關的交代。李德維指出，3人小組並不是不知道有現金，當然知道，而且也詢問過相關當事人，所以在這部分報告都有寫得非常清楚。媒體追問馬辦指控王光慈用不明資金發放年終，李德維回應，在這部中所要調查的是是否一帳兩報，如果年終獎金在基金會的支出裡支出了，又在其他的帳務裡面又出現，假如一帳兩報，就可以證明私吞貪污。但他只有一帳一報的話，某種程度很難說她把這筆錢放進了口袋裡。李德維說，基金會看到的是基金會，但是其實被指控人所管理的帳務不只是基金會，還有包含馬辦與包含馬個人，金溥聰說馬前總統相信被指控人，所以錢是交由他去管理的，這也讓自己想起過去台北市府的「大水庫理論」。基金會看到的是他的面向，但是3人小組看到的是除了基金會以外還有其他的面向。媒體追問是否台商捐給基金會的錢沒有入帳並由王光慈來保管使用，李德維說明，調查小組基本上是調查基金會所提供的資料，今天其實在基金會記者會上也說明得非常清楚，當然不是只有王一個人在管理。