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王光慈：未入帳現金捐款330萬均經請示用於公務

王光慈：周美青指示不再安排馬英九出席公開活動

王光慈：遺憾沒有機會向馬英九說明 盼他安享餘年

馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈遭控違反財政紀律並切割，2人傳出收台商捐款，卻未入基金會帳戶。不過，基金會內部調查小組指出並無事證證明2人違反財政紀律，馬英九重量級親信金溥聰今（25）日仍受馬英九授權，召開記者會公布蕭旭岑手捧現金的照片。如今雙方各說各話，讓外界如霧裡看花。而面對指控，王光慈今也發聲明指出，所謂未入帳款是捐款人不願入基金會帳，改捐給馬英九個人，並經馬英九同意用於公務，總額330萬元已全數支用，相關憑證均提供調查小組。此時此刻，王光慈也表示，因醫生認為馬英九不適合公開露面，後續依家屬指示不再安排活動，並遺憾未能當面向馬英九說明。王光慈聲明表示，第一點，馬英九基金會所指的未入帳款，因捐款人不願意入基金會帳留下紀錄，因此改捐給馬前總統個人，經2024年3月15日與馬前總統開會時請示馬前總統，經馬前總統同意收下並指示用於公務。會議紀錄已於三人小組約談時提供。第二，這些捐給馬前總統個人的捐款皆為現金，總額330萬，從2024年5月開始支用，全數用於公務，包括辦公室庶務（燈具修繕、文具、庶務品採購、訂報費⋯）、公務餐費、車資（計程車資及馬長途行程租車費）、郵資宅急便及快遞費、紅白事花禮費、2025年基金會年報和兩次陸生團訪台紀念冊的設計及印刷費、2025年端節禮品、2026年春節春聯和掛曆製作費、2025年年終獎金（2026年2月發放）、2025年三位基金會員工陪同馬前總統訪問大陸的工作獎金、大九學堂相關活動的業務費及工作獎金、2024年5月馬前總統卸任禮遇結束後的座車於住宅附近的停車租金、蘇建和案遺孤吳東諺的年度慰問金⋯等，至2026年農歷年前已全數支用完畢。王光慈提到，由於餘額不足，除了她個人以外，其他所有員工的年終獎金都比照過去發放2個月。所有支出的相關憑證已於三人小組約談時提供。第三，王光慈說，基金會委任會計師詢問關於2025年終獎金發放事宜時，已於第二次回覆會計師時告知，因基⾦會慘澹經營，今年不發放年終獎金，而是由馬馬（指馬前總統）自掏腰包。相關對話紀錄已於三人小組約談時提供。第四，去年10月27日，馬前總統夫人周美青女士、馬前總統大姐馬以南女士和馬前總統女兒馬唯中女士，到醫院和醫生開會。隔日馬夫人透過隨扈指示，昨日與醫生的會議中，醫生已經表示馬前總統不適合再参加公開場合。因此除了11月1日已答應不便取消的國民黨主席就任活動外，即奉夫人指示不再安排馬前總統出席公開活動。相關物證都已於三人小組約談時提供。最後，王光慈強調，從今年2月25日至今，馬英九基金會都沒有跟她詢問過這些所謂的指控，直到今年4月底調查小組跟她約定約詢時間時，她才第一次看到調查小組提供的相關指控及基金會所謂的事實查核。很遺憾，她始終沒有機會向馬前總統當面說明，也希望現在還陪著馬前總統的前同事及新員工，能夠支持和體諒馬家人對馬前總統的想法和規劃，讓馬前總統真正退休，安享餘年。