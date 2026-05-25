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近年深受年輕族群與學生喜愛的沉浸式娛樂「密室逃脫」，日前在台北市信義區發生員工不幸窒息的奪命慘劇，引發全國對該產業安全管理的強烈關注。台中市議員賴順仁今（25）日在市政總質詢中指出，新興娛樂產業的管理機制流於「多頭馬車」，各局處若各守本位恐形成灰色地帶，要求市府即刻啟動跨局處聯合大稽查，並公布「合格業者白名單」，避免休閒娛樂變成市民逃不出的致命陷阱。市長盧秀燕當場承諾，將立即指示經發局作為召集窗口，啟動專案聯合稽查。賴順仁指出，台北市日前發生震驚全國的密室逃脫職安悲劇，一名29歲員工在恐怖主題密室中扮演NPC（非玩家角色），因現場缺乏防呆安全機制遭麻繩勒頸窒息。由於現場環境昏暗，玩家第一時間甚至誤以為是「逼真特效」而延誤救援，導致一條年輕生命消逝。他痛心表示，台北已經付出了血的代價，台中豈能冷眼旁觀？賴順仁進一步分析，密室逃脫場館為營造氣氛，普遍具有燈光昏暗、隔間複雜、動線曲折等特性，且高度依賴電磁鎖與機關門。然而目前台中市的權責劃分分散在多個局處，包含經發局管商業登記、都發局管建管、消防局管消安、勞工局管職安、法制局管消保。他質疑，這種多頭馬車的管理模式極易演變成「大家都管，結果演變成大家都不管」的互踢皮球狀態，一旦發生火災或機關異常，後果不堪設想。對此，賴順仁提出三項訴求，首先是「即刻啟動專案聯合大稽查」，由經發局與消防局牽頭，聯合都發、勞工、法制等局處，在一個月內針對全市密室逃脫及沉浸式體驗場館進行地毯式的公安與職安大檢查。其次為「公告合格業者白名單」，稽查後應將通過消安、建管、勞檢的合法業者名單公告於市府官網並推播至校園，讓學生與家長有安心消費的指標，用市場力量淘汰劣質地下業者。最後則是「研擬產業安全指引」，參考先進做法，研擬台中市「沉浸式娛樂產業安全指引」，建立明確的輔導與管理SOP，將緊急解鎖、斷電連動與員工防護機制正式納管。法制局長李善植表示，密室逃脫屬於新興的沉浸式內容體驗產業，加上其營業場所面積多未達500平方公尺，依現行「台中市公共營業場所強制投保公共意外責任險自治條例」，尚無須強制投保公共意外責任險。不過，這類場所確實存在相當風險，市府後續將研議將其納入規範。經發局表示，為確保密室逃脫場所消費與工作環境安全，經發局盤點轄內33家業者，自5月20日起啟動跨局處專案稽查，截至今日已完成13家查核，採逐關、地毯式巡查，全面檢視場域環境、遊戲道具、機械設備及裝潢材質等項目，針對安全疑慮要求限期改善，並同步查核室內裝修、消防設備及公共意外責任險，從硬體到管理全面把關。另有關議員所提是否有其他未登記的場域，該局將清查後列入稽查。市長盧秀燕則強調，市府絕不姑息任何公共安全與職業安全死角。她已立即指示經發局作為召集窗口，跨局處橫向整合消防、都發、勞工及法制局，於近期內啟動專案聯合稽查，全面盤點並檢驗全市相關場館；同時，市府也會評估研擬相關安全指引，建立完善的管理機制，務必全力保障市民與從業人員的安全。