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▲高醫大學生設計多元互動關卡，陪伴長者在遊戲中動腦、動手、動身體。（圖／高醫大提供）

高雄醫學大學USR計畫「青銀攜手健康培力－永續旗津樂齡共融生活圈」與高雄市立旗津醫院日前攜手舉辦「第四屆旗津長照島社區成果展X家庭日」，逾百位在地長者齊聚同樂，不僅登上舞台展示學習成果，也透過學生設計的互動攤位與趣味遊戲舒展筋骨、學習衛教知識，青銀共學為在地帶來健康與活力。活動邀請旗津地區8個C級巷弄長照站、失智照顧服務據點及高雄市立旗津醫院附設住宿型機構長者共同參與。除舉辦趣味競賽外，今年新增成果展演環節，讓長者登台演出呈現一年來的學習成果；現場並設置癌症篩檢與健康衛教服務，規劃懷舊音樂會、旗津計畫靜態成果展。高醫大學生跨科系投入其中，結合專業設計多元關卡，護理學系以「滾球派對」及「彩色球分類，腦力不退位」遊戲，透過不同顏色球體傳遞與辨識，訓練長者手眼協調能力，並結合衛教問答深化疾病預防與照護認識；口腔衛生學系設計「嘴（最）強王者」遊戲，帶領長者進行健口操訓練，強化咀嚼及吞嚥相關肌群功能，並搭配趣味猜題加深口腔保健觀念。藥學系的「腦袋健身房，急速反應拍拍賽」，則經由看圖辨識與手勢反應訓練長者注意力及視動整合；香粧品學系規劃「眼明鼻快：感官大挑戰」，引導長者藉由精油嗅聞及植物圖卡配對，促進感官刺激與認知活化；運動醫學系則安排體適能評估，協助長者了解身體協調狀況。旗津計畫主持人、高醫大藥學院院長楊世群表示，活動邁入第四屆，是學校攜手社區持續深耕USR（大學社會責任）的重要成果。透過各學系師生的專業投入，鼓勵長者動腦、動手、動身體，提升健康素養，學生也在過程中實踐所學，深化對長照議題的理解與同理，展現大學深入在地、實踐社會責任的精神。