選舉期間，候選人政見成為迷因元素的事件不只在台灣發生，南韓地方選舉及國會議員補選6月3日登場，首爾廣津區議員參選人金柱淵的履歷中，被發現特別標明「2006年《楓之谷》初學者排行榜第一名」，且因為金柱淵曾在台灣國立中山大學就讀碩士，頓時在社群引起台韓網友熱議。
35歲的金柱淵本次要角逐首爾廣津區議員，競選海報列出多項自身經歷，包括改革新黨廣津區地域發展特別委員會副委員長、首爾市黨發言人、中文老師、韓文老師等，其中「2006年《楓之谷》初學者排行榜第一名」首先受到韓國網友關注。
當年《楓之谷》初心者有多硬？練到20等像在渡劫
要知道，在早期的《楓之谷》中，「初心者」被許多玩家視為最難修煉的職業路線之一，由於尚未轉職，角色幾乎沒有攻擊技能，只能依靠普通攻擊、丟蝸牛殼練功，不僅傷害低、命中率差，遇到高等怪物時甚至會頻繁出現「MISS」，加上當年遊戲升級速度本就緩慢，許多玩家練到20等就得花費數天時間，因此能將初心者一路練上高等，在當時幾乎等同於「傳說級玩家」。
此外，《楓之谷》早期版本還存在死亡掉經驗值機制，初心者因血量、防禦偏低，更容易因失誤導致數小時成果瞬間蒸發，加上當時缺乏經驗加倍、燃燒活動與高等玩家帶練等系統，多數玩家往往在10至15等左右就選擇轉職，也讓金柱淵這種堅持不轉職、專門培養初心者的玩家顯得格外稀有。 《楓之谷》履歷掀正反論戰！台灣碩士背景也被挖出
金柱淵甚至還擁有台灣國立中山大學的教育學碩士學位，過去常在臉書分享在台灣就讀研究所、在高中進行文化交流演講的日常；有部分網友認為「楓之谷排行榜玩家為何能當政見」、「韓語講師和中文講師有很了不起嗎」、「把選舉當遊戲，差評。」
不過仍有許多人持相反意見，「這政見反而能看出這個人很堅持的個性」、「不覺得有什麼問題，投票者也要對候選人做功課，只看字面政見就否定人，沒有比較高尚」。而金柱淵的傳奇事蹟甚至已經被登錄在韓國維基網站 Namuwiki 的金柱淵生平介紹中。
我是廣告 請繼續往下閱讀
要知道，在早期的《楓之谷》中，「初心者」被許多玩家視為最難修煉的職業路線之一，由於尚未轉職，角色幾乎沒有攻擊技能，只能依靠普通攻擊、丟蝸牛殼練功，不僅傷害低、命中率差，遇到高等怪物時甚至會頻繁出現「MISS」，加上當年遊戲升級速度本就緩慢，許多玩家練到20等就得花費數天時間，因此能將初心者一路練上高等，在當時幾乎等同於「傳說級玩家」。
金柱淵甚至還擁有台灣國立中山大學的教育學碩士學位，過去常在臉書分享在台灣就讀研究所、在高中進行文化交流演講的日常；有部分網友認為「楓之谷排行榜玩家為何能當政見」、「韓語講師和中文講師有很了不起嗎」、「把選舉當遊戲，差評。」
不過仍有許多人持相反意見，「這政見反而能看出這個人很堅持的個性」、「不覺得有什麼問題，投票者也要對候選人做功課，只看字面政見就否定人，沒有比較高尚」。而金柱淵的傳奇事蹟甚至已經被登錄在韓國維基網站 Namuwiki 的金柱淵生平介紹中。