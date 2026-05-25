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▲金柱淵擁有台灣碩士學歷，也是2006年《楓之谷》初學者排行榜第一名。（圖／韓國選委會官網）

當年《楓之谷》初心者有多硬？練到20等像在渡劫

選舉期間，候選人政見成為迷因元素的事件不只在台灣發生，南韓地方選舉及國會議員補選6月3日登場，首爾廣津區議員參選人金柱淵的履歷中，被發現特別標明「2006年《楓之谷》初學者排行榜第一名」，且因為金柱淵曾在台灣國立中山大學就讀碩士，頓時在社群引起台韓網友熱議。35歲的金柱淵本次要角逐首爾廣津區議員，競選海報列出多項自身經歷，包括改革新黨廣津區地域發展特別委員會副委員長、首爾市黨發言人、中文老師、韓文老師等，其中「2006年《楓之谷》初學者排行榜第一名」首先受到韓國網友關注。要知道，在早期的《楓之谷》中，「初心者」被許多玩家視為最難修煉的職業路線之一，由於尚未轉職，角色幾乎沒有攻擊技能，只能依靠普通攻擊、丟蝸牛殼練功，不僅傷害低、命中率差，遇到高等怪物時甚至會頻繁出現「MISS」，加上當年遊戲升級速度本就緩慢，許多玩家練到20等就得花費數天時間，因此能將初心者一路練上高等，在當時幾乎等同於「傳說級玩家」。此外，《楓之谷》早期版本還存在死亡掉經驗值機制，初心者因血量、防禦偏低，更容易因失誤導致數小時成果瞬間蒸發，加上當時缺乏經驗加倍、燃燒活動與高等玩家帶練等系統，多數玩家往往在10至15等左右就選擇轉職，也讓金柱淵這種堅持不轉職、專門培養初心者的玩家顯得格外稀有。