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台灣關係法補強、界定三公報適用範圍

，唯有未能在國會中參與討論的時代力量不挺本黨提出的挺台灣法案，只會瞎扯意識形態。

民眾黨立法院黨團上週五（22日）於立法院院會提案，要求外交部與國防部公開呼籲美方「恪守既有對台政策基礎，包括『台灣關係法』、三個聯合公報及六項保證」。對此，時代力量今（25）日強烈批評民眾黨團對外交常識「極度無知」，直言美中三公報長期為中共打壓我國主權所用，形同親手幫北京開後門，強行對台灣戴上限制軍售的「緊箍咒」。對此，民眾黨立院黨團反擊，時代力量的發文搞不清楚台美關係的政策架構，通篇斷章取義、完全暴露其對國際現實的無知，毫無時代感、也沒有力量。民眾黨團表示，外交的本質是在既有國際結構中爭取最大空間，而不是否認結構本身，否則只會讓台灣從現實世界中被邊緣化。時力的發文搞不清楚台美關係的政策架構，通篇斷章取義、完全暴露其對國際現實的無知，毫無時代感、也沒有力量。現實很清楚：無論是哪一任美國政府，美國對台政策從來不是單一文件，而是建立在「《台灣關係法》、三個聯合公報與六項保證三者並存的架構上」。這不只是學理，而是美國行政部門一再公開重申的政策基礎與現實。民眾黨團指出，在近期川習會前後，美國行政部門與在台協會多次重申：美國對台政策係建立於《台灣關係法》、三公報與六項保證，這是美國政府的正式立場。時代力量刻意將「三公報」抽離整體架構，聲稱引用三公報就是「自我限縮」，這是對歷史的斷章取義。請問時力宣稱「引用三公報就是矮化台灣」，難道是在質疑美國在台協會（AIT）谷立言處長於2026年5月21日之公開社群發文？民眾黨團表示，回顧歷史，從1972年上海公報、1979年建交公報、1982年八一七公報，確立的是美中關係框架；而正是因為這些公報可能對台灣安全造成疑慮，美國國會才通過《台灣關係法》，雷根政府更在1982年提出「六項保證」，用以補強並界定三公報適用範圍，避免對台灣權益產生不利解讀。換句話說，「六項保證不是三公報的附屬，而是對三公報的戰略制衡。」根據美國於2020年解密的外交電報，六項保證之具體解釋如下：「美國未同意設定對台軍售終止期限、未同意事前諮詢中國、不擔任兩岸斡旋者、不修改台灣關係法、不改變對台主權立場、不會施壓台灣與中國談判。」這些內容，是相應三公報而來，亦是美國對台政策中，確保台灣安全與自主的真正關鍵。民眾黨團表示，提案乃奠基於此完整架構，要求民進黨政府要務實面對國際現實，而非用意識形態切割歷史：首先，我們明確要求行政部門確保對台軍售不得受中國因素干預，並敦促美方依既定時程履行交付軍購武器，這正是落實《台灣關係法》與六項保證的核心精神。第二，我們要求外交部及駐外單位，對於美國政要不當貶抑台灣、甚至輕蔑我國元首的言論，應表達嚴正立場，以捍衛國家尊嚴與國格，不可選擇沉默或自我矮化。民眾黨立法院黨團痛批，此一提案未遭國會中主要政黨實質反對民眾黨立法院黨團認為台灣正處於美中關係複雜變局之下，台灣人更必須理解歷史、掌握現實、要求政府提高警覺，在既有架構中爭取最大利益，而非像時代力量一樣不挺台，只會喊口號、甚至自我感覺良好地活在「想像中的台美關係」裡。時力想利用社群發文欺騙不懂歷史的人，破碎論述卻將台灣置於國際現實之外，沒有時代、也沒有力量。