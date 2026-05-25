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日本國民天團ARASHI（嵐）將於本週末在東京巨蛋舉辦解散演唱會，由於粉絲基數太大，使得許多人都沒有抽到能進場看偶像的門票，雖然官方宣佈演出時將同步線上直播，不過許多人還是打算到東京巨蛋門口享受氣氛，預計將會湧入約10萬名粉絲在外聽漏音，為此官方緊急發公告呼籲沒有抽到票的粉絲別來現場，否則會造成周邊店家、交通大亂。STARTO官方今（25）日在X公告，其中明確寫道：「為避免會場及周邊過度擁擠，沒有持票的民眾請避免前往東京巨蛋。」並強調若大量粉絲聚集，恐對附近居民與周邊設施造成困擾，希望所有觀眾都能遵守秩序，一起平安迎接嵐的最後舞台。除了現場演出外，嵐也同步推出付費直播，5月31日下午3點將先播放暖場特別影像，晚間6點正式開演，購票觀眾可一路回看至6月15日，最多可重播800次，讓全球粉絲都能陪伴5人走完最後一夜。嵐此次最終巡演自今年3月從札幌巨蛋開跑，最終站落在東京巨蛋，成員們坦言，過去因疫情留下許多遺憾，因此決定在正式解散前再次合體開唱，親自向歌迷告別。隨著告別歌曲〈Five〉公開後，也讓大批粉絲淚崩，如今距離最後一場演出只剩不到一週，嵐也將迎來團體在舞台的最後一幕，讓大家都相當不捨。