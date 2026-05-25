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馬英九基金會今（25）日召開記者會，前國安會秘書長金溥聰怒控，前執行長蕭旭岑宣稱自己沒接觸台商捐款、沒碰錢，但從王光慈電腦硬碟取得的照片，卻發現蕭旭岑與中國全國台聯常務副會長、廈門台商協會會長韓螢煥「捧現金」的合照。對此，「台派女神」徐閉也揭露其中秘辛，並直言台灣人太不了解共產黨了。「很多台灣人不太清楚，為什麼台商給蕭旭岑錢，要給現金而且拍照？只能說台灣人真的不太了解中國共產黨。」徐閉指出，習近平上任後每年都在執行鎖國政策，例如上週被社會主義鐵拳打到的看盤交易平台「富途牛牛」，這公司也是很舔習聖上，照樣被揍，因為黨不准他們把錢往外國投資，聖上多沒面子？徐閉提到，中國外匯管制一年比一年嚴格，但資金想要離開中國，怎麼辦咧？只能找非法管道搬錢，留照片作為「收訖憑證」是地下金融常見的自保手段，防止對方事後否認。她直言，當然以上都是自己的腦內小劇場，不代表事實，只能說，不能用現代民主國家的常規，去想像中國人做事的方式。徐閉續指，照片中的台商韓螢煥，是中國台商系統的重要人物，資金性質敏感，其為廈門台商協會會長，很有可能是下一屆大陸全國台企聯總會長。不過，她也坦言，以上都是個人臆測，大家就當看小說，如有雷同純屬巧合。