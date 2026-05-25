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▲馬來西亞吉隆坡KLCC住宅案「CloutHaus 格拉豪斯」首度在台公開，吸引不少房地產與海外置產市場人士到場關注。（圖／主辦單位提供）

▲「CloutHaus 格拉豪斯」坐落吉隆坡KLCC核心區，主打高端住宅與空中休憩設施，結合生活機能、社交空間與國際化居住體驗。（圖／主辦單位提供）

全球經濟局勢與國際資金流向持續變化，海外資產配置議題近年受到市場關注。除了歐美、日本與新加坡等成熟市場外，具備產業發展潛力與生活成本優勢的東南亞城市，也逐漸成為高資產族群與海外置產市場討論焦點。由馬來西亞地產開發商 TA Global Berhad 規劃的高端住宅案「CloutHaus 格拉豪斯」，23日於Capella Taipei舉辦市場說明活動，吸引不少房地產與海外資產配置相關人士到場交流。此次活動由TA Global首席營運長（COO）李元丰親自來台，針對吉隆坡房市發展、東南亞產業布局，以及海外資產配置趨勢進行分享。李元丰接受媒體聯訪時表示，近年全球市場受到地緣政治、通膨與利率政策影響，讓國際海外置產族更加重視資產分散與風險管理，而東南亞市場也因此重新受到關注。此次公開介紹的「CloutHaus 格拉豪斯」，位於吉隆坡KLCC（城中城）核心區域，鄰近雙峰塔、商業辦公區與大型商場。根據現場公開資料，該案樓高約276公尺，規劃高樓層公共設施與住宅空間，鎖定高端住宅市場需求。從現場展示內容可見，建案規劃包括Sky Lounge、泳池、交誼空間與高樓層休憩設施，並導入國際品牌設備。市場人士觀察，近年亞洲高端住宅市場需求，已逐漸從過去單純強調地段與價格，轉向更加重視生活機能、共享空間與國際化服務。李元丰指出，現今高資產族群對住宅的需求，除了居住功能外，也更加重視生活品質與長期規劃，因此高端住宅產品在設計上，也逐漸朝向生活體驗與社交機能整合。除了介紹建案本身外，此次活動另一項重要焦點，則是海外置產的「資產安全性」與跨國管理機制。李元丰於說明會中表示，近年高資產族群在海外置產時，已不再只關注價格或短期市場波動，而是更加重視開發商品牌、產權制度、後續管理服務以及長期持有穩定性。他指出，馬來西亞目前仍保有永久產權（Freehold）產品，加上吉隆坡具備成熟金融環境與國際化城市條件，因此成為部分海外置產族關注的原因之一。活動現場也針對建案規劃、產權制度、後續代管服務與當地市場環境進行說明。驥安國際地產 Zeon Properties表示，近年台灣民眾對海外置產需求增加，但也更加重視跨國交易安全、法規透明度與售後服務完整性。驥安國際地產顧問謝慧莉表示，目前不少台灣客戶除了投資用途外，也將海外住宅視為第二居所、退休規劃與子女教育布局的一部分，因此會更加重視建商品牌背景與當地長期發展條件。她也提醒，海外不動產仍涉及當地法規、貸款制度、稅務、匯率與市場波動等因素，不同國家也有不同外資購屋規範，民眾在進行海外置產前，仍應詳細了解相關資訊與潛在風險。隨著全球產業布局與國際資金流動持續變化，東南亞城市近年在基礎建設、商業發展與國際企業進駐帶動下，逐漸成為海外資產配置市場的熱門討論焦點之一。此次「拉格豪斯」市場說明會，也吸引不少關注海外置產與國際住宅趨勢人士到場交流，現場除分享吉隆坡 KLCC 高端住宅發展現況外，也針對跨國置產制度、居住規劃與生活機能進行介紹，展現市場對東南亞國際住宅議題的高度關注。