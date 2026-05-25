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長莢罌粟是什麼？

長莢罌粟有多毒？

摘除的果實應立即丟棄

日本多地年來出現外來種植物大肆蔓延的狀況，「長莢罌粟」已在茨城縣和新潟縣逐漸擴大，專家警告，這種植物繁殖力強，且莖與葉帶有毒性，若接觸到皮膚，將造成影響，可能導致皮膚紅腫或發炎，甚至還會分泌抑制其他植物生長的物質，日本多地的地方政府準備展開拔草除根大作戰。根據讀賣新聞報導，春天會開出橘色花朵的外來種「長莢罌粟」正在日本茨城縣內擴大分布。這種植物繁殖力強，莖與葉帶有毒性，也可能對人體造成有害影響。由於花朵凋落後約在6月會大量散播種子，各地方政府正呼籲民眾提高警覺並進行清除。根據日本國立環境研究所等單位資料，長莢罌粟是一種原產於地中海沿岸的一年生植物，高度約可長至20至60公分，4月至6月會開出類似罌粟花的花朵。日本國內約在1960年前後首次確認其存在，之後擴散至全日本。茨城縣內包括筑波市、日立市、笠間市及境町等廣泛地區都已發現其蹤跡。長莢罌粟最大特徵是種子數量驚人，花朵凋謝後，一個果實平均可產生約1600顆種子，一株植物最多甚至可能釋放15萬顆種子。筑波市生物多樣性推進室相關人員表示，「目前已經擴散到市內農田與民有地，也有居民要求加強清除與宣導注意事項。」長莢罌粟的莖與葉含有毒性，折斷時流出的黃色或白色汁液若接觸皮膚，可能引發過敏或發炎。由於學童上下學道路旁也有這種植物，町教育委員會已呼籲學生不要觸碰。此外，人們也擔心它對原生植物造成影響。由於長莢罌粟會釋放妨礙其他植物生長的物質，像生菜等較容易受影響的作物，可能會因此長得較小。境町已在官方網站呼籲居民進行清除，筑波市、笠間市等地也在網站上介紹其毒性與強大繁殖力，並說明清除方法。熟悉植物生態的鯉淵學園農業營養專門學校教授、東京農工大學名譽教授藤井義晴表示，「一旦開花，就應立即清除，這點非常重要」；藤井教授指出，長莢罌粟在花朵凋謝後，其果實結構會變得容易讓種子掉落。種子大小不到1毫米，重量僅約0.13毫克，非常輕，容易隨風飄散，或附著在車輛輪胎上擴散。如果等到種子成熟後再使用割草機等工具清除，反而可能導致長莢罌粟擴散得更嚴重。此外，即使是尚未成熟的果實，在被摘除後仍可能持續進行光合作用並成熟，最終釋放種子。藤井教授呼籲，「摘下的果實不要放著不管，請裝進封口綁緊的袋子裡，當作可燃垃圾丟棄。」