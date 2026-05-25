前總統馬英九不滿昔心腹蕭旭岑案調查結果，今（25）日委託金溥聰召開記者會秀出事證反擊，更出示蕭旭岑擔任國民黨副主席後赴中照，同行有王光慈，還有調查小組薛香川、李德維等人，懷疑調查小組因私誼包庇蕭、王2人，對此李德維直言，用這樣「低智商」的手法來做影射或指控，「我個人覺得，他們是不是生病了？」

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馬英九今委託金溥聰等人召開記者會，過程中出示蕭旭岑擔任國民黨副主席後赴中照，同行有王光慈，調查小組薛香川、李德維等人，質疑調查小組因私誼包庇蕭、王2人。

李德維無奈表示，假如說因為一張照片就可以徇私情，反問調查小組中薛香川、尹啟銘，跟馬前總統有多少照片，薛香川還是當年馬前總統還沒選總統前Long stay的重要人士。

李德維說，認為基金會若是用一張照片就想要輕易地指控誰徇私情，那寧可拿一張照片出來指控他收了多少錢，覺得還更實際一點。

最後李德維說，這樣講不好意思，但認為用這樣子「低智商」的手法來做影射或指控，「我個人覺得，他們是不是生病了？」

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陳威叡編輯記者

從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...