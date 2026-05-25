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NBA西區決賽進入白熱化階段，聖安東尼奧馬刺今台灣時間（25）日以103：82血洗強敵奧克拉荷馬市雷霆，將戰局扳成2：2平手。今天再次帶傷上陣的福克斯（De'Aaron Fox）賽後留在球場受訪時，神情認真地分享隊友文班亞馬（Victor Wembanyama）每晚9點後就不再使用手機，還有看書和戴「防藍光眼鏡」等習慣，福克斯大方稱讚文班不僅是出色的運動員，更是一個「很好的人」。這番言論迅速引起網議，讓球迷笑說，「這比他在場上還更像外星人！」文班亞馬今天灌進33分，是馬刺先發陣容中最高分，在隊友的掩護下，他以22投11中的超高命中率，重拾西決G1延長賽中的宰制力。不過今天除了得分外，文班亞馬搶下8籃板，竟然僅次於帶傷上陣的陣中大哥福克斯（De'Aaron Fox）。福克斯此前一直受到腳傷所苦，今天上場30分鐘攻進12分，但身為靈魂後衛的他，居然搶了10顆籃板，比替補上陣的中鋒柯奈特（Luke Kornet）的7顆還多。福克斯在賽後訪問被問及腳踝傷勢是否好轉？但他坦承，「不，並沒有，一點都沒有好轉。」仍讓球迷相當心痛。不過，以21分大比數贏過雷霆的馬刺，今天賽後在聖城主場的氣氛依然熱絡。福克斯賽後先是留在球場上接受NBC節目採訪，大談隊友文班亞馬平時超級自律，引起網議。「你們聽到的關於文班的一切都是真的。」只見福克斯神情認真地分享，文班亞馬甚至比起外界傳言的還要更自律，「他9點後不想看到藍光，他會讀書，不玩手機，這是真的！」雖多次賽事結束後，都已經接近凌晨了，福克斯笑說，「斑馬進更衣室時會戴著防藍光眼鏡，然後說『我得準備恢復了！』他就是這樣。」福克斯的言論迅速引起球迷熱議，留言笑說，「於此同時我們半夜三點還在盯著手機螢幕」、「這比他在場上還更像外星人」、「文班根本把恢復身體當成超能力在練！他走進休息室的樣子，一定像是準備要駭進NBA一樣」。也有網友認為文班亞馬正是因為這樣的自律精神，讓他有辦法與眾不同的原因，展現了「菁英紀律」。2004年生的文班亞馬年僅22歲，在場上已展現出超齡的領導能力，福克斯作為馬刺大哥也不吝嗇給出讚美，「文班已經是非常出色的籃球運動員，但我認為他作為一個人，比作為籃球運動員更好，我知道這聽起來很難相信。」相當賞識小老弟。