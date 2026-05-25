我是廣告 請繼續往下閱讀

義大世界購物廣場週末舉辦「義大童樂出任務」活動，其中最吸睛的親子創意走秀環節，一組母女檔以「媽媽變女兒、女兒變媽媽」的創意成為全場焦點，更獲評審頒發「特別獎」。今年剛滿70歲的林鳳珠，頂著雙馬尾、含著奶嘴，以「小孩」角色俏皮登場；女兒梁羽喬則化身照顧孩子的母親角色，牽著媽媽一起走秀。兩人透過身分對調，重新詮釋母女之間數十年來的陪伴與情感，為原本趣味性的親子活動，增添一層人生故事的溫度。羽喬指出， 「原本以為媽媽會害羞，結果比我還認真準備。」她笑說，一開始提出「媽媽要綁雙馬尾、含奶嘴」時，其實有點擔心媽媽無法接受，沒想到媽媽比她還投入，花時間研究造型與服裝搭配。此次「義大童樂出任務」除親子創意走秀外，同時結合高雄市政府警察局所屬仁武分局、觀光騎警隊、少年警察隊、婦幼警察隊、刑事警察大隊等單位，共同舉辦「小小波麗士」闖關體驗等活動，吸引逾60組親子家庭報名參與。透過互動體驗、親子創意與寓教於樂形式，讓家長與孩子在遊戲與交流中，留下屬於一家人的假日故事。