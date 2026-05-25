我是廣告 請繼續往下閱讀

國票金董事長魏啓林今（25）日針對近日媒體報導回應，外界所稱「「78歲張兆順再度出馬救火、逼退魏啓林」與事實不符，他強調，近年國票金公股金融機構持股已提升至22%以上，基於公司長期穩定發展和股東權益考量，他始終以協助經營權平順移轉與交接為主要任務。魏啓林指出，自己長期參與國家經濟與金融公共事務，也擔任行政院經濟發展委員會顧問，對政府維持金融穩定的政策方向，一向充分理解並全力配合。隨著國票金股權結構改變，他認為未來將朝公股主導經營方向發展，因此今年來也配合股東結構變化，協助推動相關業務與人事安排。魏啓林表示，今年1月，他依公股建議，提案調整國票證券董事長人事；針對增資樂天國際商業銀行所需資金，也曾主動徵詢公股股東意見；3月，由於將離任，他與政府高層見面表達，將全力確保公司經營權交接順利完成，避免市場出現股東過度對立的委託書爭奪戰。魏啓林說明，4月上旬國票金董事法定提名期間，他與家人在日本東京度假，並未參與任何提名事宜或席次協商。後續在公股主導協商、主要股東對董事席次達成共識後，他即主持董事會，完成同額提名程序，使股東會與董事改選得以平順進行。為維持經營權平順交接，公司自4月中旬起，對協理級以上高階人事案，均依公股建議採取暫時凍結原則；包括提高股東會紀念品預算、增加委託書徵求人可提領紀念品數量等提案，魏啓林也充分尊重並採納公股意見。他認為，從上述過程來看，媒體所謂「逼退」說法與事實並不相符。即將接任董事長的張兆順，魏啓林表示，兩人相識近30年，是老朋友，張兆順過去曾在兆豐金控紐約分行事件後，臨危受命推動洗錢防制與內控改革。相信在董事長張兆順與總經理吳瑛帶領下，國票金將持續穩健經營。