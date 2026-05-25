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▲網友瘋傳孫淑媚的整形醫師與謝金燕（如圖）是同一人。（圖／謝金燕IG@jeanniehsieh___bbb）

女星孫淑媚出道超過30年，昨（24）日受邀擔任台鋼雄鷹主場開球嘉賓，44歲的她凍齡模樣瞬間成為全場焦點，讓網友驚呼：「這是孫淑媚？」、「跪求回春術」，更有人懷疑她整形，且醫師與謝金燕是同一位。對此，謝金燕今日在Threads上發文表示，很多網友私訊她說想知道孫淑媚的整形醫生，對此她幽默回應：「姐知道也不會跟你說吧。」孫淑媚才因撞臉韓國女團BLACKPINK成員Jennie，被封為「台版Jennie」，昨日擔任中職開球嘉賓的她，狀態好到讓眾人直呼：「跪求回春術」、「我一直以為又是哪個女團開球，結果看名字驚到下巴掉下來」、「這根本是20歲。」甚至有不少人懷疑她整形，表示今年一定要找出孫淑媚的整形醫師，話題在網路上掀起熱議。值得一提的是，不少網友指出謝金燕跟孫淑媚這幾年都越變越好看，傳出是同一位整形醫師。對此，謝金燕在Threads上發文透露好多聰明的脆友私訊她說想知道孫淑媚的醫生，她則打趣回應：「好幽默ㄝ！姐知道也不會跟你說吧，我是嘴巴最緊的呂（女）明星。」先不論孫淑媚與謝金燕是否有「進場維修」，但兩人的自律與努力是眾人有目共睹的，而容貌與過往不同，或許妝容也是原因之一。部分網友也認為，不管做了什麼項目加分，都需要之前認真維持住的好底子，不可能好幾年什麼都不做，一朝一夕變鳳凰。