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▲▼阿本（上圖左、下圖中）飾演劉書宏（上圖右、下圖左）的留學好友「Mikey」，兩人一見面就大演偽BL戲碼。（圖／三立提供）

▲首次正式感受台八現場節奏，阿本（中）澈底被震撼，直呼台八演員不是一般人能當。（圖／三立提供）

阿本近期在八點檔《百味人生》驚喜客串演出，劇中和好友劉書宏演出偽BL戲碼，這是兩人繼16年前奇幻偶像劇《萌學園》後再度同台演戲，有趣的是編劇特別加入《萌學園》的經典招式橋段，讓劉書宏說：「三立編劇真的很敢寫！」這次阿本與劉書宏久違合作，阿本飾演劉書宏的留學好友「Mikey」，兩人一見面就大演偽BL戲碼，曖昧互動讓飾演老婆的邱子芯醋意大發，意外引發一連串令人捧腹的趣味火花。阿本與劉書宏上次同劇已是多年前的《萌學園》，當時還是一起「施展魔法」的夥伴。阿本笑說：「以前是用魔法對打，現在是真的用肌肉對打！」多年後再度同框，讓他覺得特別有趣。對於兩人再度於《百味人生》合體對戲，劉書宏直呼像是完成彼此多年心願，最讓兩人驚喜的，莫過於編劇埋下滿滿《萌學園》回憶殺，劉書宏透露，劇中竟真的安排當年《萌學園》的經典招式橋段，「沒想到，三立編劇真的很敢寫，我們以前的招式竟然真的重現了！」劉書宏也感性表示，不少觀眾都是看《萌學園》長大的，如今能在《百味人生》看到兩人再度同框，對粉絲來說別具意義，阿本則表示，這次演得非常開心，不排斥未來長期加入台八陣容，「我本來就很喜歡演戲，不管是用台語演戲，還是演奇幻角色，對我來說都很新鮮。」阿本更笑說，自己這次飾演的角色有點搞笑又愛鬧事，角色相當討喜，「也許之後可以再回來搗亂一下。」首次正式感受台八現場節奏，阿本也澈底被震撼，直呼台八演員真的不是一般人能當，「反應、記詞、情緒都要超快，真的非常佩服！」