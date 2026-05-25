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台中市教育福利再升級！市長盧秀燕今（25）日在總質詢時正式宣布，自今年8月底、115學年度起，全面擴大免費營養午餐政策，正式將私立國中小學生納入補助對象。此舉將使全市受惠學生人數達到約24萬人，年度相關經費也從原本照顧弱勢的10億元，大幅提升至約40億元。盧秀燕強調，市府近年嚴守財政紀律，市民人均負債已逐年下降，即便財務負擔沉重，只要能讓孩子獲得更好照顧，市府都會傾聽民意、從善如流。台中市議會今總質詢，議員陳政顯、李文傑、張瀞分、吳瓊華、張廖乃綸、李中、賴朝國、蘇柏興、吳振嘉等多位議員，皆針對國中小營養午餐補助議題提出質詢，期盼推動台中市國中小不分公私立，全面補助學生營養午餐，以實質減輕家長負擔，並獲得市長盧秀燕的正面回應。盧秀燕指出，市府原本預計於115學年度下學期，才將私立國中小學生加碼納入免費範圍，但考量若與公立學校實施期程相差半個學期，恐產生政策落差。為兼顧公平性，市府經盤點財源後決定排除萬難，讓公私立國中小在今年8月同步納入補助。她坦言，台中市作為全國第二大城市，人口多、財政負擔確實沉重，但因市府近年嚴格控管財政，市民人均負債已在114年底降至3萬元以下，未來會在穩健財政下持續為教育努力。市議員陳政顯表示，歷經這幾年的努力，在盧市長對財政結構的嫻熟掌握與嚴格財政紀律下，由衷感謝市府審慎評估，讓不分公私立的學生都能獲得一視同仁的照顧；市議員李中也指出，感謝市長回應教育文化小組及多位議員長期關心的訴求，讓免費營養午餐政策更加完整，切實減輕家長壓力。盧秀燕最後強調，政策在盤點過程中，深切感受到全體議員自113年起不斷為人民、為孩子發聲的用心。她說，市府同仁在議會接受質詢，絕不只是聆聽意見，更重要的是回去解決問題，未來也會持續傾聽民意、滾動檢討，讓政策越做越好。