人氣電玩《動物森友會》自2001年問世，今年迎來25週年，懷舊浪潮吸引大量老玩家重回島嶼「踩蟑螂」。隨著週年活動開跑，各大社群平台也掀起一波「探望島民」的熱潮。其中，一隻有著亮橘色毛髮、戴著白框太陽眼鏡、個性活潑的巨星狐狼鄰居「莫妮卡（Audie）」NPC，成為玩家們爭相合照的主角，並配文「我遇到動森阿嬤了！」。
臺灣任天堂近期宣布「獻上凝聚25年心意的禮物」，只要將 Switch 更新至最新版本，即可在自宅郵筒免費領取紀念家具「葉子裝飾品」，同時首度公開 N64 初代封面復刻包裝的「我的設計」供玩家下載。
阿嬤爆玩3500小時驚動官方 破天荒將她「做進遊戲」
巨星狐狼 NPC 背後其實藏著一個溫柔、浪漫的真實故事。幾年前一名獨立遊戲開發者保羅（網路 ID：phubans），在社群上分享當時87歲阿嬤奧黛麗的 3DS 遊戲主機螢幕截圖。網友震驚地發現，阿嬤在舊作《來吧！動物之森》中默默耕耘了高達3581個小時，她對遊戲純粹的熱愛與精緻的島嶼村莊，瞬間讓她成為全球傳奇。
當時 Switch 續作《集合啦！動物森友會》即將發售，網路上熱心網友甚至自發性地發起募資，希望能集資買一台最新的 Switch 特仕主機與遊戲送給阿嬤圓夢。雖然孫子保羅婉拒了網友的善款，並自掏腰包買下主機送給阿嬤，但這份「全網聯手送遊戲」的溫馨插曲，已成為遊戲圈的一段佳話。
任天堂官方更在後來的 Switch 續作《集合啦！動物森友會》全球發售時，將這位平凡的「傳奇阿嬤」做成遊戲裡的永久 NPC，一隻全新的狐狼鄰居，其英文名字打破了日文直譯的慣例，命名為阿嬤在遊戲中的暱稱「Audie」。
現實世界肉體衰老 遊戲卻讓愛獲得「永生」
如今《動物森友會》25週年來臨，許多人好奇當初阿嬤現況，孫子保羅在其 YouTube 頻道中坦言，阿嬤如今已高齡94歲，體力與精神大不如前，為了讓老人家不受網路流量與鏡頭打擾，日前已全面停止影片拍攝。但保羅也透露，阿嬤在精神好時，依舊習慣打開主機，在屬於她自己的私人島嶼上散步、整理最愛的花園。
雖然一般玩家在現實中無法與傳奇阿嬤連線，但在25週年回鍋領取官方大禮的同時，看著島上精神奕奕、蹦蹦跳跳的NPC「莫妮卡」，玩家們感性留言「現實的肉體會衰老，但謝謝任天堂讓阿嬤在遊戲裡獲得了永生。」
《動物森友會》走過四分之一世紀，證明了電玩不只是冰冷的程式碼與娛樂，更是一個充滿人情味與善意的溫柔容器。「傳奇阿嬤」化身成活潑的 NPC，住進了全球千萬名玩家的島嶼上。
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巨星狐狼 NPC 背後其實藏著一個溫柔、浪漫的真實故事。幾年前一名獨立遊戲開發者保羅（網路 ID：phubans），在社群上分享當時87歲阿嬤奧黛麗的 3DS 遊戲主機螢幕截圖。網友震驚地發現，阿嬤在舊作《來吧！動物之森》中默默耕耘了高達3581個小時，她對遊戲純粹的熱愛與精緻的島嶼村莊，瞬間讓她成為全球傳奇。
當時 Switch 續作《集合啦！動物森友會》即將發售，網路上熱心網友甚至自發性地發起募資，希望能集資買一台最新的 Switch 特仕主機與遊戲送給阿嬤圓夢。雖然孫子保羅婉拒了網友的善款，並自掏腰包買下主機送給阿嬤，但這份「全網聯手送遊戲」的溫馨插曲，已成為遊戲圈的一段佳話。
任天堂官方更在後來的 Switch 續作《集合啦！動物森友會》全球發售時，將這位平凡的「傳奇阿嬤」做成遊戲裡的永久 NPC，一隻全新的狐狼鄰居，其英文名字打破了日文直譯的慣例，命名為阿嬤在遊戲中的暱稱「Audie」。
如今《動物森友會》25週年來臨，許多人好奇當初阿嬤現況，孫子保羅在其 YouTube 頻道中坦言，阿嬤如今已高齡94歲，體力與精神大不如前，為了讓老人家不受網路流量與鏡頭打擾，日前已全面停止影片拍攝。但保羅也透露，阿嬤在精神好時，依舊習慣打開主機，在屬於她自己的私人島嶼上散步、整理最愛的花園。
雖然一般玩家在現實中無法與傳奇阿嬤連線，但在25週年回鍋領取官方大禮的同時，看著島上精神奕奕、蹦蹦跳跳的NPC「莫妮卡」，玩家們感性留言「現實的肉體會衰老，但謝謝任天堂讓阿嬤在遊戲裡獲得了永生。」
《動物森友會》走過四分之一世紀，證明了電玩不只是冰冷的程式碼與娛樂，更是一個充滿人情味與善意的溫柔容器。「傳奇阿嬤」化身成活潑的 NPC，住進了全球千萬名玩家的島嶼上。