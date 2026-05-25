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因應AI產業對極致算力的追求，全球AI基礎設施正迎來一場前所未有的「散熱革命」，傳統氣冷瀕臨極限，液冷從「未來選項」加速成為「當前標配」。在此關鍵轉折點，全球能源與潤滑油領導者嘉實多（Castrol）今（25）日發表針對高熱密度AI伺服器的革命性冷卻技術，更宣布其全球液冷服務生態系已初步成形，正式宣告將從關鍵材料供應商，升級為AI時代的「熱管理基礎設施操盤者」。嘉實多近日宣布進一步強化其資料中心液冷技術版圖，透過整合新一代冷卻液產品與端到端解決方案能力，全面支持AI時代下高熱密度基礎設施的發展。嘉實多認為，液冷的規模化普及關鍵在於「標準化」與「可靠的全球服務」。為此，嘉實多宣布已結合全球知名的系統整合商，正式進軍大型Tier 1主機代管 用戶市場，提供包含前期液冷負載模擬測試與後期常規的液體化學性質檢測、維護等「全生命週期管理服務」，此合作模式已於東南亞和日本市場落地。同時，作為生態系戰略核心，嘉實多也持續深化與台灣產業鏈的合作，除攜手本地系統整合商提供化學檢測顧問服務外，更將於COMPUTEX 2026上，首次展出「PG25液體感測器」，將被動維護轉為主動預防，賦能台灣ODM廠。嘉實多熱管理及資料中心全球總裁黃建棠表示：「過去一年，我們談論『液冷奇點』與『雙軸轉型』，今天，我們展示的是具體成果。AI的算力競賽，本質上也是一場熱管理競賽，新一代冷卻液與全球服務網絡的擴展，是我們對客戶與合作夥伴承諾的實現。」黃建棠指出，AI的未來，取決於一個強大、可靠且標準化的基礎設施生態系。嘉實多正積極投入資料中心水冷市場，將繼續與台灣的頂尖夥伴們緊密合作，讓源自台灣的創新，隨解決方案一同走向世界，串連硬體、軟體與服務，打造一個開放、標準化且可靠的全球液冷生態系。展望未來，嘉實多表示，正積極投資更前沿的熱管理技術，鞏固其「液冷操盤者」的領導地位。在電源領域，已鎖定浸沒式冷卻電源供應器（PSU）、液冷匯流排等關鍵組件，以應對未來資料中心的全直流電趨勢。而在數位化領域，嘉實多正將管路系統整合至數位孿生平台，讓資料中心設計者能在虛擬環境中預先規劃與模擬，實現「所見即所得」的精準部署。