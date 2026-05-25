115年3、4月統一發票中獎號碼今（25）日開出，全家便利商店隨即傳出捷報！本期「全家」共誕生 11 位抱回大獎發票的幸運兒，其中有高達 10 位消費者花費不到百元就幸運中獎。本期全家開出的 1,000 萬元特別獎更雙雙獎落台中，最低僅花費 21 元購買飲品就晉升千萬富翁。快拿起手中的發票，看看幸運兒是不是你！
全家 1000 萬特別獎中獎門市出爐！幸運兒都在台中誕生
1000 萬元特別獎
本期全家便利商店共開出 2 組 1,000 萬元特別獎，非常巧合的是，這兩位超級幸運兒都出現在台中市，都以超低金額的銅板消費：
全家大雅矽品店： 消費者僅花費 21 元購買飲品，就幸運抱走 1,000 萬元大獎。
全家台中圓滿店： 消費者花費 39 元購買 FamiCollection 抗菌濕紙巾，同樣抱回 1,000 萬元特別獎。
買茶葉蛋也中大獎！200 萬特獎與雲端發票專屬獎名單
除了千萬大獎外，本期特獎與雲端發票專屬獎也開出多個獎項，印證了「小額消費也能迎來大驚喜」：
特獎 200 萬元（共 2 組）
全家后里六家店： 幸運兒僅花費 13 元購買一顆茶葉蛋，便將 200 萬大獎輕鬆入袋。
全家竹北中正西店： 幸運兒花費 23 元購買泡麵，直接晉升百萬得主。
雲端發票專屬獎 100 萬元（共 2 組）
財政部針對不印出紙本的雲端發票提供專屬百萬元獎，本期全家共開出 2 組：
全家蘆竹大竹店： 幸運得主花費 45 元購買 Let’s Café 大杯經典美式咖啡，幸運抱走 100 萬。
全家蘆洲保正店： 雲端發票幸運中獎。
頭獎 20 萬元（共 5 組）
全家台南林森店： 花費 55 元購買 Let’s Café 大杯經典拿鐵。
全家桃園米蘭店： 銅板價消費中獎。
全家中和圓通店： 購買品項包含茶葉蛋、巧克力、飲料或泡麵。
全家高雄先鋒店： 百元內小額消費中獎。
全家澎湖揚帆店： 離島門市傳出喜訊，百元內消費中頭獎。
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1000 萬元特別獎
本期全家便利商店共開出 2 組 1,000 萬元特別獎，非常巧合的是，這兩位超級幸運兒都出現在台中市，都以超低金額的銅板消費：
全家大雅矽品店： 消費者僅花費 21 元購買飲品，就幸運抱走 1,000 萬元大獎。
買茶葉蛋也中大獎！200 萬特獎與雲端發票專屬獎名單
除了千萬大獎外，本期特獎與雲端發票專屬獎也開出多個獎項，印證了「小額消費也能迎來大驚喜」：
特獎 200 萬元（共 2 組）
全家后里六家店： 幸運兒僅花費 13 元購買一顆茶葉蛋，便將 200 萬大獎輕鬆入袋。
全家竹北中正西店： 幸運兒花費 23 元購買泡麵，直接晉升百萬得主。
雲端發票專屬獎 100 萬元（共 2 組）
財政部針對不印出紙本的雲端發票提供專屬百萬元獎，本期全家共開出 2 組：
全家蘆竹大竹店： 幸運得主花費 45 元購買 Let’s Café 大杯經典美式咖啡，幸運抱走 100 萬。
全家蘆洲保正店： 雲端發票幸運中獎。
頭獎 20 萬元（共 5 組）
全家台南林森店： 花費 55 元購買 Let’s Café 大杯經典拿鐵。
全家桃園米蘭店： 銅板價消費中獎。
全家中和圓通店： 購買品項包含茶葉蛋、巧克力、飲料或泡麵。
全家高雄先鋒店： 百元內小額消費中獎。
全家澎湖揚帆店： 離島門市傳出喜訊，百元內消費中頭獎。