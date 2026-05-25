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中華職棒近年大力引進運科發展，強化觀賽體驗，球迷敲碗的ABS電子好球帶系統，今（25）日傳來好消息，會長蔡其昌稍早中職明星對抗賽宣告記者會上，透露聯盟正緊鑼密鼓在各球場安裝Trackman，測試後沒問題，預計明年就可以正式於一軍上路，請球迷再等待一下，「跟MLB相比，營收差距很大，各球團過去幾年都還處在虧損狀態，聯盟是動用營收款補助，協助球團安裝，測試沒問題明年就上線。」蔡其昌透露，目前在二軍球場裝設Trackman，沒有問題才會進入測試階段，會參考MLB美國職棒大聯盟的挑戰系統，預計明年就可以在一軍正式上線，「但我強調，一定要確保準確性，聯盟會強力緊盯這件事。」蔡其昌也提到，跟美國相比，中職營收差距很大，目前聯盟動用營收 去補助各球團裝設相關設備、做系統，接下來進入到測試環節，蔡其昌強調會加緊腳步追上國際，「每天都有一堆球迷Tag我，這些都是本質迷，因為一顆球影響比賽很可惜，我們會努力盡量跟上世界腳步，努力追求目標。」當被問到今年明星賽，是否有機會跟去年MLB明星賽一樣，先行使用挑戰制度，也增加觀賽樂趣，但蔡其昌坦言還來不及，「我們跟美國系統不同，那邊是鷹眼，我們是Trackman，今年才陸續在球場裝，Trackman好球帶左右比較準，上下還要再測試，我們正在強力去緊盯這件事。」蔡其昌強調，電子好球帶挑戰系統目標明年上線，但準確性絕對是最重要的事，否則到時如果因為設備、系統出狀況，造成更多爭議，反而有點本末倒置。