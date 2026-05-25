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爆醫師曾示警：馬英九不適合再公開露面

遭控收受對岸不明捐款 王光慈：馬英九知情同意

年終改發現金惹議 王光慈：是馬英九自掏腰包

馬英九基金會爭議持續擴大，前國安會秘書長金溥聰今（25）日率律師、會計師召開記者會，指控前執行長蕭旭岑與王光慈涉及收受對岸不明捐款、未依規定入帳，以及現金發放年終獎金等財務紀律問題。不過，王光慈下午火速發出長篇聲明反擊，除逐項澄清金流用途，更爆料去年底醫院會議中，醫師已表明馬英九「不適合再參加公開場合」。王光慈透露，去年10月27日，妻子周美青、女兒馬唯中、大姊馬以南曾前往醫院開會，隔天周美青即透過隨扈轉達，醫師已認為馬英九「不適合再參加公開場合」，因此除11月1日已答應、無法取消的國民黨主席就任活動外，之後便依照周美青指示，不再安排馬英九公開行程。王光慈表示，相關物證與紀錄同樣已交由調查小組查核。王光慈強調，自今年2月25日至今，基金會從未主動向她詢問相關指控內容，直到4月底調查小組約談時，才首次看見完整指控與調查資料。她也感嘆，始終沒有機會親自向馬英九當面說明，希望目前陪伴在馬英九身邊的同事與新進人員，能理解馬家人的規劃與考量，「讓馬前總統真正退休，安享餘年」。針對基金會指控330萬元捐款未入帳，王光慈表示，相關捐款人因不願留下基金會捐款紀錄，因此改以捐給馬英九個人方式處理。她強調，2024年3月15日已親自向馬英九報告並獲同意收下，且馬英九當時明確指示款項可作為公務用途使用，相關會議紀錄也已提供調查小組。王光慈指出，這筆總額330萬元的現金，自2024年5月起陸續支用，內容涵蓋辦公室修繕、文具採購、公務餐費、交通租車、郵務快遞、花禮支出，以及基金會年報、陸生團紀念冊設計印刷等費用，甚至包括春聯、掛曆製作與端節禮品。王光慈也提到，基金會員工2025年度年終獎金、陪同馬英九赴中國訪問的工作獎金、大九學堂活動支出，以及馬英九卸任禮遇結束後的停車租金等，皆由該筆款項支付，並強調所有憑證都已交給調查小組。外界質疑基金會年終獎金改以現金發放，疑涉規避帳目，王光慈則解釋，基金會因財務狀況不佳，今年原本已決定不發年終獎金，但後來改由馬英九個人出資補貼員工。她表示，當時已在第2次回覆會計師時清楚說明此事，並將相關對話紀錄提供調查小組。王光慈也強調，由於經費有限，除她本人外，其餘員工仍維持往年2個月年終標準。