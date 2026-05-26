《極限競速：地平線6》本月上市後成為社群討論度最高的遊戲之一，系統中收錄多首知名流行歌曲也讓玩家感到驚喜，近日也有玩家自製「Spotify Radio」模組，並通過平台 Nexus Mods 認證，只要下載 Mod，就能將 Spotify 中的音樂併入遊戲內電台收聽。
《極限競速：地平線6》遊戲內收錄曲目數量是系列史上最多，風格也是橫跨豐富，共有9個廣播電台，包含 Ado、YOASOBI、宇多田光、ONE OK ROCK、BABYMETAL、BAND-MAID、櫻坂 46等歌曲都有收錄。
模組作者 BigJohn0 製作的「Spotify Radio」，則能將 Spotify 連接至《極限競速：地平線 6》電台系統，透過 Spotify Connect 將玩家 PC 辨識為「FH6 Radio」，串流音樂就能同步遊戲中車輛的電台。
此外，利用「Spotify Radio」連接《地平線 6》，也能配合做出遊戲內音量控制、淡入、淡出等效果，甚至在遊戲畫面上顯示播放的曲名、演出者等資訊，就現實生活駕駛車輛一般，對玩家來說是絕對不可錯過的模組。
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此外，利用「Spotify Radio」連接《地平線 6》，也能配合做出遊戲內音量控制、淡入、淡出等效果，甚至在遊戲畫面上顯示播放的曲名、演出者等資訊，就現實生活駕駛車輛一般，對玩家來說是絕對不可錯過的模組。