《極限競速：地平線6》本月上市後成為社群討論度最高的遊戲之一，系統中收錄多首知名流行歌曲也讓玩家感到驚喜，近日也有玩家自製「Spotify Radio」模組，並通過平台 Nexus Mods 認證，只要下載 Mod，就能將 Spotify 中的音樂併入遊戲內電台收聽。

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《極限競速：地平線6》遊戲內收錄曲目數量是系列史上最多，風格也是橫跨豐富，共有9個廣播電台，包含 Ado、YOASOBI、宇多田光、ONE OK ROCK、BABYMETAL、BAND-MAID、櫻坂 46等歌曲都有收錄。

▲「Spotify Radio」將玩家 PC 辨識為「FH6 Radio」，串流音樂就能同步遊戲中車輛的電台。（圖／Nexus Mods）
▲「Spotify Radio」將玩家 PC 辨識為「FH6 Radio」，串流音樂就能同步遊戲中車輛的電台。（圖／Nexus Mods）
模組作者 BigJohn0 製作的「Spotify Radio」，則能將 Spotify 連接至《極限競速：地平線 6》電台系統，透過 Spotify Connect 將玩家 PC 辨識為「FH6 Radio」，串流音樂就能同步遊戲中車輛的電台。

此外，利用「Spotify Radio」連接《地平線 6》，也能配合做出遊戲內音量控制、淡入、淡出等效果，甚至在遊戲畫面上顯示播放的曲名、演出者等資訊，就現實生活駕駛車輛一般，對玩家來說是絕對不可錯過的模組。


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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...