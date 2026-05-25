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瞄準匹克球（Pickleball）進軍2028奧運示範項目，台中匹克王球館與宜蘭縣匹克網球運動協會於今（25）日下午在台中盛大舉辦跨縣市交流賽。本次活動匯聚兩地體育、企業與教育界菁英，旨在透過區域結盟與以球會友，加速台灣匹克球運動的普及化與國際化發展。台中市政府運動局副局長謝明儒今特別代表市府出席致意，他強調，市府近年積極推動全民運動，並致力與國際體育潮流接軌。市議員兼台中市匹克球協會理事長吳瓊華也親自到場與選手互動，她指出，匹克球兼具趣味、健康與全齡參與特性，未來將持續健全在地運動環境；地方代表吳宗學亦到場共襄盛舉，肯定民間與政府攜手打造台中為運動友善城市的努力。主辦單位表示，匹克球近年在全球發展迅速，已成為最受矚目的國際新興運動之一。目前國際組織正全力爭取將其納入奧運，目標於2028年洛杉磯奧運列入示範項目、2032年成為正式競賽項目。期盼藉由此次中、宜兩地的跨城市交流，深化基層實力，讓台灣選手未來能登上國際舞台、為國爭光。本次盛會亦獲得產業界大力促成。全省連鎖企業「非常機車」總經理楊長庚夫婦為本次跨縣市交流的重要推手，充分展現企業界支持全民運動的社會責任。今日出席貴賓雲集，除主辦方匹克王總經理林暄錫、董事林東毅、林志憲、總教練鄭崇熙外，宜蘭縣匹克網球運動協會理事長李傳鐘、隊長陳德陞亦率理監事團隊南下參賽。此外，NAPA美國專業匹克球拍行銷總監黃彥華、Melody美加生活顧問公司董事長何少緯、歐風家居總經理賴育陞，以及在地協辦球隊包括台中匹勝克隊長廖仲景、太平隊長王循、哇尬粒隊長劉琮勛等人均共襄盛舉，現場交流氣氛熱絡。