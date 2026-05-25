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開幕不到兩年！台北77年「高記」南京東路旗艦店熄燈 官方證實

▲高記「上海鐵鍋生煎包」因底部焦脆成特色。（圖／記者葉盛耀攝）

高記走過一甲子幾經波折！永康街起家厝沒了 南京東旗艦店最短命

▲高記「經典小籠包」皮薄餡豐，也有一派饕客擁護。（圖／記者葉盛耀攝）

高記招牌菜必吃上海鐵鍋生煎包、蟹殼黃！小籠包、東坡肉也推薦

高記「新生店」

高記「信義小館」

創辦人高四妹1949年在台北永康街路邊攤起家的「高記」，成為台北飄香77年的上海料理老字號代表，主打鐵鍋生煎包、小籠包、蟹殼黃、東坡肉等招牌菜色；2024年7月才在捷運松江南京站開幕的五層樓旗艦店，官方證實，因「經營策略調整」已於4月30日熄燈，饕客聞訊全錯愕，目前只剩新生店與信義小館品嚐到懷念的滋味。台北飄香77年的上海料理老字號代表「高記」，由創辦人高四妹1949年在台北永康街路邊攤起家，由於口味道地受到歡迎，逐漸轉為店面經營。2024年7月才進駐松江南京商圈，於臨近捷運松江南京站、南京東路二段上，開幕整棟五層樓高的旗艦店，不只備有電梯，還有多間包廂空間適合饕客大宴小酌。未料開幕不到兩年，從路邊點心攤販做到餐廳店面，高記的點心曾是政府官員招待外國貴賓首選，更是攜帶出國拜訪親友最體面的伴手禮。同時也是台北永康商圈「第一家」上海點心店。無奈起家厝因二、三樓登記為集合住宅，違反台北市營建法規面臨七次重罰，於2020年8月忍痛關閉飄香71年的創始店面。爾後，高記於2020年同在永康商圈另覓新址開幕「新生店」、捷運東門站7號出口開出「信義小館」。可惜的是，2024年斥資打造的南京東旗艦店，成為品牌版圖中壽命最短的句點。高記上海料理必吃以老麵發酵的「上海鐵鍋生煎包」底部煎至焦脆，麵皮Q彈且內餡多汁；皮薄餡豐的「經典小籠包」更被饕客認為媲美鼎泰豐；而饕客指定的「蟹殼黃」，層層酥脆外皮、一咬散發濃郁芝麻與青蔥香氣；還有肥而不膩的「東坡肉」，大小朋友都愛的鹹甜「蜜汁叉燒酥」都有人推薦。地址：台北市大安區新生南路一段167號電話：02-2325-7839地址：台北市中正區信義路二段195號1樓電話：02-2351-4556