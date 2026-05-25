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▲粉絲傳私訊讚短今是最正啦啦隊，不料卻把她的球隊搞錯，讓短今哭笑不得。（圖／翻攝自短今IG@sammie_923）

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的成員短今（胡馨儀），因高顏值與性感好身材，而有大批粉絲。時常會在社群分享生活點滴的她，今（25）日突然在社群PO出一則跟粉絲的私訊，只見上面雖然大讚她是最正啦啦隊，但卻搞錯球隊寫成「富邦」，讓她瞬間傻眼，哭笑不得表示：「到底是把我認成誰了啦？」短今在今日於IG分享與一名粉絲的私訊，只見這位粉絲留言：「妳是富邦最正啦啦隊。」雖然「最正啦啦隊」的讚美，讓短今感到很開心，但「富邦」這兩個字卻瞬間讓她傻眼。這位粉絲竟超烏龍的搞錯球隊，讓短今笑喊：「到底是把我認成誰了啦？」還附上兩個笑出眼淚來的符號，看起來感到非常哭笑不得。本名胡馨儀的短今，因神似韓劇《大長今》的李英愛，而有了這個藝名。她曾參與歌舞大秀《臺灣舞孃》演出，舞蹈功力深厚，2016年2月加入Passion Sisters，擔任過隊長一職，還曾與同期的峮峮被票選為PS女孩新人王。短今透露，因與朋友去看棒球比賽，感受到現場震撼力，才興起了報名啦啦隊徵選的念頭，個性人來瘋的她，也受到許多粉絲喜愛，人氣越來越旺。事實上，身高173公分、骨架偏大的短今，曾因此多次被酸民做文章，還被譏笑過是「女子摔角選手」。她也分享小故事，指出某次結束節目錄影後，一位男來賓看著她說：「短今，妳真的是我看過啦啦隊裡面，身材最好的！又不會過瘦！」此話讓短今感到相當窩心，直呼被稱讚真的好開心。粉絲也紛紛為她說話，「本人真的身型高大勻稱，完全是女人的目標。」