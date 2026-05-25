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富邦人壽Q1淨利151.2億元 創同期新高

富邦金控（2881）今（25）日舉行法說會公佈2026年第一季營運狀況，2026年第一季富邦金控稅後淨利335.5億元，每股盈餘（EPS）2.40元，稅後淨利及每股盈餘均居業界第一，Q1調整後獲利663.5億元，創歷史同期新高紀錄，調整後每股獲利4.74元。截至2026年3月底富邦金控總資產逾13兆元、年增8.2%，淨值逾1兆，年增11.5%，普通股每股淨值65.9元；調整後淨值逾1.3兆元，調整後普通股每股淨值90.6元。富邦金已於14日公布4月份自結稅後淨利388.2億元，累計今年前4月稅後淨利720.8億元，均創下歷史新高紀錄，EPS為5.15元；累計前4月調整後獲利1,214.6億元，已超越2025全年獲利表現。北富銀、富邦產險、富邦證券、富銀香港、富邦華一稅後淨利均創歷史同期新高紀錄；富邦人壽調整後獲利亦創歷史同期新高。富邦人壽Q1稅後淨利151.2億元，創歷史同期新高，主要由合約服務邊際（CSM）釋放、經常性正利差貢獻保險服務結果及財務結果所致。初年度保費（FYP）、續年度保費、總保費收入及等價保費均位居業界第二。富邦銀行Q1稅後淨利121.6億元，續創歷史新高，年增20.2%。整體淨收益年增23.4%，主要係存放款規模成長與淨利差提升帶動利息淨收益年增25.2%，財管業務持續貢獻手續費收入成長，整體手續費淨收益年增27.8%。授信部份，企業授信及個人放款皆呈雙位數成長，帶動整體授信餘額年增15.9%。富邦產險Q1稅後淨利25.9億元，調整後獲利29.4億元，受惠於業務結構優化及品質控管。簽單保費收入年成長10.5%，簽單保費市佔率達27.0%，續居市場龍頭。2026年第一季自留綜合率87.2% ，較去年同期減少5.0%；投資報酬率3.9%，加計FVOCI權益工具處分損益後之投報率為6.0%。