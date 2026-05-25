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台灣在蒙古登場的亞洲跆拳道錦標賽傳來捷報！繼王婕菱搶下台灣女子隊睽違10年的首金後，壓軸登場的張芮恩昨（24）日於女子62公斤級決賽中，以回合數2：1爆冷擊敗曾獲世錦賽金牌的中國勁敵駱宗詩。最終台灣女子代表隊累積「2金1銀1銅」，更收下滿額的名古屋亞運門票與此次亞錦賽團體冠軍。而男將陳亮希則在87公斤4強戰中收下銅牌，是他首次在國際錦標賽上奪牌，成功挑戰自我。台灣好手張芮恩多年來都在國家隊中，本次再次入選，與隊伍一同隊遠征蒙古亞洲錦標賽。過去曾有杭州亞運經驗的她，在女子62公斤級展現非凡韌性，先是在4強戰中，以純熟的技巧力克南韓勁旅李佳恩。張芮恩在決戰迎來了艱難的試煉，對手是稱霸世界錦標賽與兩屆亞運會、在女子57公斤級赫赫有名的中國名將駱宗詩。雖駱宗詩在第3回合強勢追分，但張芮恩依然穩住陣腳，穩健防守奏效，得到裁判青睞，以2：1擊敗中國強敵，張芮恩賽後也相當感動，相信他已重拾信心。張芮恩是台灣女子代表隊中壓軸登場的選手，21日搶先出擊的台灣「跆拳道甜心」王婕菱在46公斤級拿到金牌，更是台灣女子隊睽違10年的金牌。年僅17歲的王婕菱，先是擊敗隊友黃映瑄、韓國女將李宥敏，最後在決賽上擊退泰國女將普爾克德（Patcharakan Poolkerd）。回顧上次女子隊在亞錦賽奪牌，已是2016年，當時莊佳佳在次中量級奪下金牌、林宜青在62公斤級奪金。台灣女子隊今年勢如破竹，在王婕菱奪金後士氣大好，19歲的劉侑芸參戰49公斤級，他闖進決賽對上韓國金香基，最終惜敗收下銀牌，而曾獲杭州亞運銀牌的林唯均則獲57公斤級銅牌。台灣女子代表隊的成績有目共睹，收下「2金1銀1銅」佳績，更榮獲「團體冠軍」獎項，王婕菱獲頒最佳女子運動員，帶隊執教的蘇泰源則獲大會頒發的最佳女子教練，而台灣女子隊也在這次征戰中順利搶下今年9月名古屋亞運的出戰資格，將有機會再看到選手們繼續在國際上發光發熱。除了女子隊的好表現外，另一邊跆拳道男將陳亮希則在87公斤4強戰中收下銅牌，這是他個人生涯首面錦標賽獎牌，此次也成功在國際舞台上挑戰自己。